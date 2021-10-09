Закавказье делят турки и персы

Всё как всегда. До XVIII века так и было. Контроль над Зангезурским коридором (желающие могут найти на картах Сюникский район Армении у границы с Ираном) — дело серьёзное. Речь идёт о том, кто транспортный маршрут, идущий через эти края будет контролировать и с него сливки собирать: Анкара или Тегеран. В первом случае это будет трасса Восток-Запад, в обход России, из Китая, Индии и Пакистана через Турцию на Европу. Во втором — Юг-Север, тоже в обход России, воюющей Сирии и неспокойного Ирака, из Ирана на ту же Европу. К которой могут присоединиться страны Аравийского полуострова и Южной Азии. Грузопоток в обоих случаях гигантский, регион стратегический — игра стоит свеч.

Мы там то ли есть, то ли нет. То есть, в теории мы есть: база в Армении, миротворцы в Карабахе, отношения со всеми сторонами конфликта существуют, историческое присутствие в регионе имеется, хотя, конечно, со временами Российской империи и Советского Союза не сравнить… Даже сейчас какой-то новый формат 3+3 придумали для того, чтобы тот простой факт, что Москва вот-вот потеряет Закавказье, перед тем, как то же самое случится с Казахстаном и Средней Азией, которые стоят на пороге вхождения в новый вариант Советского Союза, с Турцией в роли метрополии, под что кириллицу там должна в ближайшие 10 лет сменить латиница, а местные националисты гнобят остатки русского и русскоязычного населения, не так глаза колол. Но…

С точки зрения турок — это ИХ игра и ИХ формат. Ну, озвучил тему Лавров, и что с того? С точки зрения персов — игра их. Чётко заметны два межгосударственных альянса, которые друг с другом вот-вот схлестнутся. Военные учения, в том числе с Пакистаном, угрожающие заявления, соглашения о сотрудничестве, которые никак, кроме военно-политических альянсов назвать нельзя, притом, что их так у нас никто вежливо не называет. Мы, как всегда, над схваткой. Призываем всех жить дружно, о каких-то взаимных интересах говорим и о том, что их учитывать надо… По Украине видно, с какой скоростью от веков присутствия России в её бывших провинциях ничего не остаётся… В Грузии, кстати, не успел министр иностранных дел что-то сказать насчёт формата её участия в будущем соглашении 3 + 3, его так заклевали…

По всему выходит, выбрасывают нас из стратегического региона Евразии, который наша страна четверть тысячелетия контролировала и за который крови было пролито немеряно. Вернулись старые времена. Чистый XVII век. Появились новые игроки, но европейцы — не только англичане, французы и немцы, но и мы вместе с ними, пошли туда, куда пошли. Адрес из вежливости называть не будем — и так ясно. Стремительный рост по всем направлениям Турции и Ирана при нашей стагнации, повальном воровстве, межведомственной грызне и имитации бурной деятельности, которой отечественное руководство, судя по всему, удовлетворено, ни к чему другому привести и не могли. Ну, они и не привели. И это, судя по всему, только начало. За саму Россию, в которой тоже есть, что осваивать, внешние игроки всерьёз ещё не взялись. Периферию переваривают. Ну, скоро возьмутся.