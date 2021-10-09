Приехали в деревню внуки, благо, погода хорошая. Шум, гам, песни во весь голос, разборки — как всегда младшая старшего брата гоняет… Понять логику ребёнка при этом невозможно, при том, что там ещё, вроде бы, и понимать особо нечего — пяти лет нет. Запросто может заявить: «Я не в настроении». А может, невесть с чего, прийти в хорошее настроение и тогда с ней только и общаться. При этом причина совершенно неважна. Скажем, вдруг в голову втемяшилась электрическая зубная щётка брата — вынь, да положь ей такую же. Немедленно по приезде поднялась в спальню и ничтоше сумняшеся, ничего не объяснив заранне, приступила к допросу только что вылезшего из под душа дедушки с пристрастием: где лежит электрощётка? И это притом, что сам он ею отродясь не пользовался — но ребёнок был свято уверен, что где-нибудь у дедушки она наверняка есть…

Самое смешное, что малая в итоге оказалась права: когда-то, в незапамятные времена, дантист её выписал, щётка была куплена и благополучно спрятана подальше от глаз в пенал, в ванной комнате, чтоб голову не морочила. Пользовался всю дорогу обычной, пользуюсь и намерен так и продолжать. Но ведь пригодилась! Нашли, подарили ребёнку, дитя просияло и даже соизволило за щётку глубоко и искренне поблагодарить, что всегда приятно. После чего ушло гулять: пасти кота и подкарауливать поселковых собак, выгуливаемых хозяевами, чтобы заняться своим обычным делом: прогулочным рэкетом. Встречается собака на поводке — знакомая или нет, неважно, порода и размер тоже не имеют особого значения, дитя быстро входит в доверие к хозяевам (обаяние и лесть включается на 200% мощности), собака выпрашивается «на несколько минут погулять», после чего ребёнок намертво вцепляется в поводок и стоически с ней гуляет, пока ему это делать позволяют.

При этом к куклам обе внучки совершенно безразличны — дарить их им бесполезно. Одна играется в собак, другая увлекается динозаврами. У обеих целые коллекции этого зверья, разного цвета и размера. Ходят, лают и воют, поют песенки и издают невнятный рёв, который, по задумке изготовителей игрушек, имитирует голоса динозавров. Интересно, если они родственники птиц, может, и голоса у них были похожи? Одни чирикали, другие каркали или крякали, третьи вообще клёкот издавали или, чем чёрт не шутит — кудахтали. Интересно себе представить кудахчущего от удовольствия тиранозавра или чирикающего над добычей густым басом велоцерептора… Явно фантастическое было бы зрелище, тем более, сейчас понятно: многие из них были покрыты пухом, шерстью и перьями, наверняка разноцветными…

Впрочем — эти открытия у детей ещё впереди. Им пока и «Парка юрского периода» хватает с его героями, напоминающими по цвету и структуре кожи ящериц и крокодилов. Подробности новых открытий в палеонтологии и зоологии — пока удел старшего, благо, мужик он любопытный. Что до девочек, они родителям и без того могут устроить вырванные годы. Одна в садик идти не хочет и в школу тоже. Она для себя решила: вырастет, выйдет замуж, родит девочку и будет её воспитывать в качестве домохозяйки. Пять лет!!! Впрочем, с ней пока ещё можно договориться, так что в садик она всё-таки идёт. Вторая до смерти любит сладкое, при этом получать конфеты согласна только из рук мамы (не доверяет, что ли, больше никому?), и нужно, чтобы там был шоколад и не было орехов. Шоколад мы любим и сгрызаем глазурь даже с эскимо, оставляя само мороженое, а орехи нет… Тихий дурдом. Это и есть семейное счастье!