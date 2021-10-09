Посол Евросоюза в России (оказывается, есть и такой!), высказал свои соображения, насчёт ситуации на европейском рынке газа, с учётом того, что Россия в настоящее время предпринимает (и не предпринимает) в этой сфере. Ну, что сказать? Чего он хотел, гадать не берёмся, но осадок остался. Очень нехороший осадок. Давно не приходилось слышать таких увещевательных назиданий цивилизованного европейского барина, обращённых к диким, с трудом цивилизуемым им туземцам. Невольно вспоминается опыт польской кампании начала XVII, шведской — начала XVIII, французской начала и англи-франко-турецко— итальянской середины XIX, а также англо-франко-японо-американской начала и немецкой — со всеми союзниками Третьего рейха включительно, 40-х годов XX века.

Рука так и тянется к дубине «народной войны», талантливо описанной графом Львом Николаевичем Толстым в «Войне и мире». Исключительное желание опробовать её со всего маху на хребтине помянутого высокопоставленного европейского дипломата — не в укор ему, но в целях сплошь позитивных и даже, можно сказать, воспитательных. Мало всё-таки у нас европейцев в землю по всей стране запахано. Не в прок пошёл урок. Так до сих пор ими и не выучен. И теперь, несколько разрядив эмоции и слегка выпустив пар — насчёт чего, собственно, речь. Отметим при этом, что автор ни в коем случае не хотел бы, чтобы его вышеизложенные и нижевысказанные слова были кем-либо искажены и неверно интерпретированы. Да не дай Б-г! Как можно! Послов у нас вообще уважают, особенно Евросоюза.

Автор вовсе не имел в виду назвать почтенного европейского дипломата грязной паршивой собакой. Он понимает, что это было бы невежливо и неполиткорректно и в связи с этим отказался от намерения назвать его грязной паршивой собакой и хотел бы заверить Евросоюз, что никогда и ни при каких обстоятельствах грязной паршивой собакой посла Евросоюза в России не назовёт ни публично, ни в частной беседе, ни в эфире, ни письменно, не выскажет это ему в лицо и не упомянет у него за спиной. Пускай спит совершенно спокойно и чувствует себя в Москве не грязной паршивой собакой, а уважаемым человеком, как и надлежит себя в России чувствовать послу Евросоюза, одной из наиболее совершенных надгосударственных структур, созданных человечеством за всю его историю.

Посол всего лишь сообщил гражданам России, что её позиция по поставкам её газа в Евросоюз, в условиях, когда рамки, в которые поставило Россию руководство Евросоюза, условия, которыми эти поставки обусловлены Евросоюзом и ограничения, наложенные на Россию Евросоюзом, вызвали бешеный рост цен на газ и электричество в Европе, а Москва не делает того, чего от неё ЖДУТ, чтобы помянутые цены упали… И далее целый букет скрытых угроз и открытых обвинений, упакованный в обычную для европейцев фальшивую вежливость, как стрихнин в бомбоньерку с монпансье. Они там в Европе про нас «могут подумать» что-то не то. Это «подорвёт репутацию России» и «вызовет подозрения в её адрес»… Ну, и много чего ещё.

Смешной человек, евросоюзовский посол! Никогда его не посылали туда, куда следует посылать зарвавшихся наглецов такого типа. Или он привык, что ему у нас все, с кем он до сих пор встречался, в рот смотрели и смотрят. Нашёл себе колонию и поляну для чтения нотаций, собака сутулая! И ведь не исключено, что с ним его российские визави и в самом деле до сих пор так разговаривали, что создали у этого человека устойчивое впечатление, что с нами так себя вести можно, а возможно даже и нужно. Понимая, что из страны его не вышлют, морды не набьют (какой ни есть, а как посол он обладает дипломатической неприкосновенностью) и никаких последствий для Евросоюза от его слов не будет. Ну, не его, так утопить ИХ всех, как котят. У них-то, его неприкосновенности, хотелось бы надеяться, нет?