Удивителен мир «шерше ля фам» в российских медиа. До недавнего времени считалось, что в отечественном телевидении две женщины: Маргарита Симоньян и RT для иновещания и Тинатин Канделаки и «Матч ТВ» для внутреннего пользования.

Обе «джаны», обе гранд-дамы всë это время подвергались нещадной критике. Но характер этой критики был абсолютно разный.

«Матч ТВ», заслуженно и справедливо, почти что каждый день нарабатывал на небольшой скандал, но при недостатках были и удачи, и переход на личность руководителя канала был своего рода «лëгким путëм» для любого критика. Стоило Канделаки перейти в другие кабинеты, как вал хейта сразу же стал заметно ниже. Вот отменили сейчас тендер на права — ну отменили. Ну и?© Нет Канделаки — и вроде бы не к чему прикопаться. На самом деле есть, но просто не хочется.

И в сравнении с этим RT — за удаленные YouTube каналы госпожа Симонья требует разбомбить Берлин, закрыть корпункты ZDF и DW, закрыть YouTube и ещë что-то, но тоже закрыть. Тем временем новость о «мастерской» RT и журфака приобретает такую «популярность», что МГУ закрывает комментарии под новостью.

При этом с большой долей вероятности никто из критиков RT сам телеканал не смотрел (в отличие от критиков «Матч ТВ»). Потому что если бы смотрел (особенно его английскую версию), то понял бы, что критиковать там особенно не за что. RT — это CNN, только с другой повесткой. Точнее якобы с другой повесткой, но это даже и не заметить.

На поверку оказывается, что если Канделаки не любили за то, что показывает «Матч», то Симоньян не любят явно не за RT. Так нужен ли российской пропаганде такой незаметный телеканал или стоит перестать себя обманывать и продвигать уже непосредственно Маргариту Симоньян? Стала же Россия 1 приложением с сериалами к «Соловьев. Live», а здесь что мешает?