{ 8 октября 2021 }

В Британии трансгендеров рекомендовали отделить от мужчин и женщин в спорте

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Британский совет по равноправию в спорте (SCEG) рекомендовал федерациям отсекать трансгендеров от женщин в видах спорта, где нужна сила, где спортсмены контактируют друг с другом. Соревнования женщин и трансгендеров могут быть просто небезопасными. Для доказательств очевидного SCEG провёл исследования.

Выход из положения SCEG видит в создании отдельной категории спортсменов или универсальных категорий. Возможно, стоит предложить создать отдельную категорию в рамках Паралимпиады. Ещё лучше создать коммерческие турниры, где трансгендеры будут соревноваться с женщинами и мужчинами. Судя по интересу к выступлению новозеландского-ой штангиста-ки в Токио, внимание хотя бы по-началу они привлекут.

Проблема, что страны, которые готовы организовать спортивные форумы с неясным коммерческим выхлопом, обычно не поддерживают ЛГТБ. Например, Россия любит принимать соревнования, от которых отказываются другие. Но Казань или Петербурга морально не готовы стать хозяевами первых межгендерных Игр.

Методичка


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