«Подольские курсанты» взяли Лондон

Российский фильм «Подольские курсанты» признан лучшим иностранным фильмом на лондонском кинофестивале Crystal Palace International Film Festival (CPIFF).
Военная драма о подвиге молодых курсантов в критический момент 1941-го получила награду как раз в канун 5 октября — Дня памяти подольских курсантов. Лично приехать на фестиваль съемочная группа не смогла из-за ограничительных мер, однако продюсер фильма Игорь Угольников выразил надежду, что удастся это сделать в феврале — на российско-британском кинофестивале.
Награда стала уже 15-й для фильма. Он принимал участие в фестивальных программах в России, ЮАР, на Мальте, в США, Румынии, Швейцарии, Франции, Турции, Австралии, Испании и Венесуэле.