«Подольские курсанты» взяли Лондон

Обладательница «Золотого глобуса» Эмили Блант может сыграть главную роль в экранизации триллера Полы Хокинс «Девушка в поезде». В случае успешных переговоров режиссер «Прислуги» Тейт Тейлор составит ей компанию на площадке. В романе г-жи Хокинс речь идет о недавно [Читать...]

Награда “Женщины в движении”, учрежденная в 2015 году, впервые вручена на Каннском кинофестивале. Ее первой обладательницей стала американская актриса Джейн Фонда. По словам президента Каннского фестиваля Пьера Лескюра, награда учреждена для поощрения женщин – выдающихся представителей киноиндустрии. — [Читать...]

Лондонское сообщество кинокритиков (The London Film Critics’ Circle) назвало фильмом года картину о создателях сети Facebook “Социальная сеть”, предпочтя ее новому британскому фильму “Король говорит”. Дэвид Финчер получил награду как лучший режиссер. Также фильм победил в номинации “Лучший [Читать...]

Кинофестиваль Роберта Де Ниро «Трайбека» не зря завоевал репутацию одного из самых продвинутых и изобретательных киносмотров мира. Традиционно фестиваль проходит в Нью-Йорке, однако начиная с 16 апреля этого года в течение 8 недель британские кинозрители смогут посмотреть картины, [Читать...]