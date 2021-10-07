{ 7 октября 2021 }

Департамент культуры Москвы никак не может уволить Ширвиндта

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

В вотчине Кибовского один за другим грохочут скандалы. Теперь там никак не могут принять увольнение Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. По словам артиста, он подавал заявление еще в конце сентября, но до сих пор не появилось никакой конкретики, и он все еще числится худруком учреждения.

Мотивы ведомства можно понять. Там, судя по всему, отчаянно ищут достойную замену, понимая, насколько иначе звучат заголовки, когда театр лишается руководителя, и когда одно светило сменяет другое, сохраняя преемственность поколений. Но сам Ширвиндт уж точно не должен становиться заложником чужой паники, поэтому выглядят действия ведомства некрасиво.

Сейчас Александр Анатольевич находится на больничном после осложнений со здоровьем из-за перенесенного коронавируса. Вмешиваться в процедуру подбора преемника он не пожелал, пояснив, что явных кандидатов в преемники не имеет, да и вообще не считает, что здесь должны фигурировать принципы престолонаследия.

НЕВМИНКУЛЬТ


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