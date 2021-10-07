Идея экс-главы Литвы Ландсбергиса, насчёт того, что Крым «вернётся к Украине после распада России», потому что «все империи когда-нибудь распадаются», чертовски хороша. Так и видишь, как Россия распадается под ударами злой судьбы и неумолимых законов истории, а Украина, торжествуя, забирает себе Крым… ну и ещё, что ей там может от нас понадобиться. Чего скромничать-то? Население Крыма в экстренном порядке депортируется, скажем, в условную Сибирь, а ещё лучше — в Афганистан, поскольку в Сибири нефть, газ, лес и прочие ресурсы, которые Украине самой пригодятся. Крым заселяется выходцами из Галиции. Севастополь переименовывается в честь Бандеры, Симферополь — Петлюры, Керчь — Шухевича, а Ялту, чем чёрт не шутит, можно и Порт-Зеленским переназвать.

Это же всё при его президентстве будет? Или нет? Кстати, в честь Саакашвили тогда разумно будет именовать Одессу, Львов назвать именем Обамы, Запорожье пускай будет Байденом, а имя самого Ландсбергиса можно присвоить Гуляйполю, которое в качестве Гуляй-Ландсбергиса смотреться будет куда как внушительно. Надо же его как-то за моральную поддержку поблагодарить… В общем — понятно. Мечтать не вредно, а дурень думкой завсегда богатеет, коли ему работать неохота, что и к литовскому, и к украинскому начальству относится в полной мере. Нехай порезвятся мужички. Тем более, что империи разумеется всегда распадаются — так в школьных учебниках истории написано. Правда, Китай… Да и не только он. Но для того, чтобы в таких материях разбираться, надо не только школьные учебники читать.

Непонятно, кстати, почему грядущий неизбежный, согласно Ландсбергису, распад России, увидят на Украине и в Прибалтике. Их-то самих к тому моменту давно на карте не будет. Заметно и по деградации экономики, и по депопуляции. Вымирают они, проще говоря, и вот уж у кого — у кого нет никаких шансов на сохранение своей нынешней государственности, так это у них всех. И, кстати! Какое возвращение Крыма в состав Украины? Кто его ей отдаст?! И тут даже не про Россию речь. Если Крым не будет частью России, значит его захватит Турция, которая для этого и так уже много сделала — просто в Киеве, по дури своей, этого то ли не видели, то ли видеть не хотели, то ли заранее с этим смирились. А может хотели Крым продать подороже, той же Америке. Всё-таки такой ценный актив…

Прости их всех Г-ди, идиотов. Пускай уж лучше Крым, как он в состав России вернулся, в этом качестве и остаётся. А то Турция с Северным Кипром разобраться не может, Соединённые Штаты из Афганистана ноги с такой скоростью сделали, что даже неприлично подробности этого бегства вспоминать, а незалежная Украина дышит на ладан уже не только на Донбассе, но и в Закарпатье. Куда ей про Крым вспоминать? Что до Литвы, Лансбергиса и всех прочих ставших снова, впервые после 20-х годов, независимыми государствами, бывших провинций Российской империи и бывших союзных республик, в этом году как раз 300 лет исполнилось, как Пётр I их не только у шведов отвоевал, но и КУПИЛ на вечные времена. Лучше бы они про это вспомнили. Не о Крыме им думать надо. Ой, не о Крыме. О себе бы подумали, что ли?