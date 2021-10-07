Карибский круиз. От Майами до Майами с переломом копчика на Багамах

Вспоминается прошлое… Впрочем, не такое уж давнее. Как, когда санкций, визовой и газовой войны с Соединёнными Штатами ещё не было, ездили туда часто и как-то с институтскими друзьями и нашими жёнами решили опробовать круиз. Ничего особо сверхъестественного: «Ройял Карибиан», Майами — Пуэрто-Рико — Сен-Мартен — Сен-Томас — Багамы — Майами. Туда двумя машинами неделю из Нью-Йорка вдоль восточного побережья Америки, останавливаясь в правильных местах (маршрут куда интереснее, чем если тупо плыть двое суток мимо берега по серым океанским волнам). Обратно — по домам из аэропорта Майами. Мы с одними друзьями в Москву, откуда они в свои Кавминводы, другие друзья в Израиль, в Лод. Разбросала жизнь после института…

Ну, как и с какими приключениями мы добирались до Майами, автор уже писал и почти всё то путешествие описал. А что ещё не описал, то опишет. Прихотливо настроение пишущего человека. Не по прямой, словно стрела, пущенная по приказу престарелого батюшки Иваном-царевичем в тёмный лес, прямо к лягве говорящей, любвеобильной, да домовитой летит оно, а вензеля выписывает, да кружева плетёт, аки заяц, который по первому снегу следы заметает. Не умеет автор иначе. То его текущие новости отвлекут, то гадость какая случится, на которую реагировать надо непременно, то просто душа чего-то лирического просит, о чём и пишется… Оттого и получаются сборники его, выстроенные день за днём уже второй год по текстам телеграм-канала такими, как получаются — типа винегрета или оливье. Смешанными.

Ну, идут на Руси такие салаты испокон веку, и любит их наш народ, вопреки кривящим презрительно свои носы снобам и фифам инстаграммным, так что и книги такого типа идут. То ли развлекают, то ли позволяют читателю не заскучать окончательно над длинными текстами назидательными и аналитическими. Не зря у нас так популярны афоризмы и юмористические рассказы, а от классической немецкой философии и речей политических деятелей какого угодно толка читателя глючит, пучит и подташнивает. Хотя они, конечно, классики, и в школах и университетах именно их и изучают. В наказание, что ли? Так вот, вернёмся к помянутой поездке на круиз, а точнее к самому этому круизу, оставив пока в стороне пару пропущенных дней на суше. Потом их опишем.

Корабль, как уже сказано, отходил из Майами. Здоровенный — на тот момент один из самых крупных в мире, «Эксплорер оф зе сииз», что по-русски означает «Исследователь морей». Их, корабли такого класса, серией из пяти экземпляров построили — помянутый в 2000-м году, притом, что дело было осенью 2005-го. Как раз ураган «Вильма» к Флориде от мексиканского Юкатана шёл. То ли самый сильный, то ли один из самых сильных на тот момент за всю историю наблюдений за Карибским бассейном, вследствие чего все круизные суда, скопившиеся в Майами, ушли в океан на несколько часов раньше графика, чтоб их, не дай Б-г, в порту не накрыло. Не стоило рисковать. Кто не видел, на что способен ураган в большом современном городе, может этого не понять, но автор и его друзья, вернувшись с круиза, застали Майами ПОСЛЕ урагана. Впечатляло.

Ну, отплытие корабля такого класса, особенно когда он не один, а уходят они целой вереницей — это нечто. Не корабли, а многоэтажные дома. Сколько помнится — 13 палуб, считая часовню для брачующихся. Наши каюты как раз на 11-й были, но снимать отплытие все высыпали на 12-ю, открытую. Мимо проплывает панорама города, впереди видны другие корабли, сзади тоже кто-то идёт, палубы народом забиты, кто снимает, кто провожающим машет, кто просто фотографируется, стараясь, чтобы поменьше посторонних влезло в кадр… Только «Прощание славянки» или «На сопках Маньчжурии» не играют, так откуда им взяться? Майами. Одно слово — американцы. Дикие, некультурные и в массе своей на удивление необразованные люди, хотя и со своими плюсами.

Одним из них является продуманность сервиса и комфорт, который обеспечивает круизная индустрия, как минимум тем, кто готов за этот комфорт платить. А поскольку у нас с этим всё было в порядке, единственной проблемой на борту стала повышенная укачиваемость жены. Ну, не воспринимает она ни самолётов, ни кораблей, ни автобусов. Укачивает человека и всё. Помнится, первый раз в Америку в 1990-м летели, ей так было плохо, что сказала — обратно только на поезде поедет. И если бы не спецпластырь, который на обратную дорогу ей троюродный брат выписал, который там уже много лет врачом был, ещё неизвестно, как бы всё сложилось. А с тем пластырем, ничего. Лепишь кружочек за ухо и отключается вестибулярка. Главное было его сразу по прилёте снять, а то могли глюки пойти. Сильное было средство.

Проблема была в том, что на 2005 год его уже в Америке запретили именно из-за того, что слишком сильным был. Побочные эффекты, то-сё… В итоге пришлось бежать в медпункт, просить таблеток от укачивания и удовлетворяться ими. Благо, жену они тоже выручили. Так с тех пор их и использует… Из прочего, отплытие запомнилось тем, что учебную тревогу, в ходе которой пассажиры должны были отработать подход к своим шлюпкам на случай того, если корабль начнёт тонуть, мы с женой успешно пропустили. Именно в тот момент, когда надо было идти тренироваться, зазвонил телефон. Как раз в Российском еврейском конгрессе надо было президента менять — сенатора Слуцкера на миллиардера Кантора, что по возвращении автора из круиза в Москву и произошло. Но это уже совсем другая история.

Ну, вышли в океан под гудки корабельных сирен. Описывать корабль и принятые на нём и вообще на круизных судах обычаи здесь смысла не имеет — места займёт очень уж много. Корабли такого типа представляют собой плавучие отели, вроде тех, которые в Лас-Вегасе стоят посреди пустыни на вечном приколе. Масса кафе и ресторанов — «жрачка» круглосуточная, причём для всех категорий пассажиров, от обитателей нижних палуб, отсыпающихся в каютах без иллюминаторов, до жителей люксов, полулюксов и сьютов. Вечер в смокингах с капитаном, вечер в карибских рубашках «калипсо», вечер в костюмах… Дамы, естественно, в вечерних нарядах. В общем, понятно. Но это для желающих и имеющих возможность гульнуть со вкусом и подвыподвертом.

Опять же: театр с шоу, каток, казино с игровыми автоматами (автор разок зашёл перед прибытием обратно в Майами, когда бессонница накрыла, выиграл свои $ 700, убедился, что система его по прежнему работает и больше туда не заглядывал), неплохая библиотека, салоны красоты, магазины и бары, беспошлинная торговля… Алкоголь, правда, выдают только за несколько часов перед прибытием в порт Майами, но у нас с собой было — мужики протащили на борт контрабандой, замаскировав виски, коньяк и водку под яблочный сок, кока-колу и минералку. Причём всучили пакет со всеми этими баллонами ничего не подозревающей жене, которая туда положила ещё и свою бутыль с водой, отпив из неё глоток прямо перед таможенным досмотром, который благополучно и прошла. Ну, повезло!

Детские игровые комнаты с аниматорами и рисованием для тех, кому надо сплавить куда-то мелких. Спортивные площадки, скалодром, бассейны и джакузи. Мы в них не купались, поскольку всё желание отбили доблестные афроамериканцы, а попросту местные негры, которых среди пассажиров было до фига (цены на круиз вполне демократичны) и которые с учётом жары валились в бассейны и джакузи как были, не раздеваясь и не заморачиваясь не то, что купальниками и плавками, но даже не снимая кроссовки и бейсболки, потные насквозь, но дико от всего этого веселившиеся. Ну, быдло, оно и в Америке быдло, хоть называй его движением BLM, хоть нет. Тогда их ещё так не называли. Хотя, впрочем, оно у всех есть, включая европейцев, наших и израильтян…

Кстати, образованные и состоятельные чёрные ребята, которые на борту тоже были, держались от этой категории как бы их народу максимально в стороне, всем своим видом демонстрируя, что они им точно не братья… И дальше по тексту Сергея Бодрова из одноимённого фильма. Но это опять о другом. Особо надо сказать, что сильно порадовала команда, доставив чемоданы без путаницы по каютам. Всякое бывает, а найти свой в этом плавучем городе, если что пойдёт не так, практически нереально. Очень напрягало в те несколько часов, которые прошли между моментом, когда сдали багаж и когда его у дверей обнаружили. И стюарды порадовали, которые были за нашим столом за ужином закреплены. Турки! Они хотя бы точно понимали, что собой представляет чай, а что настоящий кофе, а не та бурда, которую этими почтенными словами американцы называют.

Что до собственно круиза… Пуэрто-Рико. Зелень. Жара. Гусеницы, цветастые и мохнатые, длиной с баварскую колбаску и такой же толщиной. Вдруг выяснилось, что нашего израильского друга, уроженца славного города Запорожье, укачивает и тошнит, когда он в машине не за рулём, а пассажиром едет. Ладно. Сен-Мартен. Пляж роскошный. Песок белоснежный, мелкий, чистый. Над морем изумрудные бабочки летают. Море ласковое, прозрачное. Остров чистейший, причал кирпичиками, типа тротуарной плитки выложен, торговые ряды с украшениями из серебра с чёрным, белым и розовым жемчугом и ярчайшими цветастыми лёгкими рубашками-размахайками. Жена заставила несколько штук купить, как ни отбивался — до сих пор летом в жару ношу. Но на пляже сгорел и пятки на песке стёр до волдырей.

Сен-Томас. Несмотря на рекламу «лучшего пляжа на Карибах» — пляж этот полное фуфло с серым песком и не очень чистыми бетонными загонами для лохов — от дождя, с грубо сколоченными деревянными скамейками. Море мутное, небо в тучах, дикий ливень по пути на пляж, который буквально захлёстывал открытые автобусы для туристов с парусиновой крышей, в которых везли на этот пляж на бешеной скорости через перевал по узкому серпантину. С учётом плохого асфальта… В общем, как на курортах Северного Кавказа до того, как их Путин на предмет кражи бюджетных денег проверил, только ещё и погода мерзкая — душно, жарко и влажно. Тропики, ети их в качель! Ладно, хоть на обратном пути дождя не было — начал лить, когда уже на корабль вернулись. А то облако с горы угрожающе вниз всю дорогу ползло…

Ну и вишенка на торте — Багамы. Город Нассау. Выглядит так же, как слышится, если его по-русски называть. Вроде здания яркие, но такие обшарпанные… Вдалеке мегаотель розового цвета с казино. Но мы что, не видели одноруких бандитов и столов для покера? Так что в качестве развлекушки взял прогулку по морю — и вот это было попадалово, так попадалово. Сам дурак. На фото по тихому, освещённому солецем морю летела куда-то длинная белая моторка со счастливо улыбающимися пассажирами. А тут дело в том, что острова-то де-факто британские, хотя и отдельное государство — Содружество Багамских Островов, конституционная парламентская монархия, во главе британская королева. Паспорта с собой надо брать. Вот их мы все и взяли.

Моторка была не то, чтоб очень узкая, но действительно длинная — глиссер. Экипаж — два весёлых молодых негра. На носу рундук, куда они предложили желающим спрятать вещи — зачем, мы не поняли. А зря. Паспорт в нагрудном кармане рубашки, в руках видеокамера — снимать поездку. Час на море — красота. Правда, на море волны и небо серое, в тучах, всё обложено, но мы не баре! Смутило немного, что нас с женой зачем-то долго на борт не пускали и посадили последними, на первый ряд. Потом мы поняли, в чём был прикол: мы, как самые курпулентные (толстые, стало быть), выступили в качестве противовеса. Скорчился наш экипаж почему-то на носу, под защитой маленького козырька, и пошли мы в море. Точнее, погнали, набирая ход. И захлестнула нас волна…

Точнее — не захлестнула, а ЗАХЛЕСТНУЛА. И сразу стало понятно, о чём наш доблестный экипаж так весело между собой чирикал и почему так заговорщически ничего не подозревавшим и купившимся на красивую рекламную фотку в буклете дуракам-туристам подмигивал. Лодка по волнам несётся и на них прыгает. Как потом выяснилось, на скорости от 50 до 70 миль в час. Сухопутных или морских — уже неважно. А важно, что вода на неё обрушивается так, что сухими остаются только два чебурашки, которые на носу под защитой пластикового козырёчка у рундука скрючились. А все остальные — мокрые как мыши. Причём больше всего воды — солёной, океанской и довольно, кстати, прохладной, достаётся автору с женой, которые на первом ряду…

Ветер в лицо — глаз не откроешь, брызги такие, как будто под душем стоишь, причём под большим напором, волны в дно одна за другой колошматят, сиденье под тобой непрерывно вверх-вниз скачет… Зар-раза! Чувствуешь себя, как тот байкер на ухабах, только морских. Ветер в харю, а я х-ярю — это было именно оно. Удивительно точно описывающая ситуацию невежливая русская пословица. Но без матерщины её и не описать. Не тот случай. И, напомним, на момент старта в руках у автора была видеокамера, в кармане паспорт, а на носу очки… Ну, что будет сообразил быстро, камеру и очки в сумку запихнул, молнию задёрнул и на локоть ремень от той сумки намотал. А поскольку скорость набрали и вода в морду лица пошла, карман с паспортом сообразил этой же рукой прикрыть. Второй удерживал жену — на всякий случай, чтоб не улетела. Ищи её потом в океане, когда она и так плавает, как топор без топорища…

Сколько рук автором было задействовано? Две. А сколько их всего у человека? Правильно, две. Всё. Лимит рук исчерпан. То есть у бога Шивы их восемь полных комплектов, а у древнегреческих пятидесятиголовых великанов Гекатонхейров вообще сто рук, но это был не тот случай. Соответственно, для того, чтобы держаться самому рук не оставалось, так что пришлось использовать классический принцип опоры на три точки. Две — ноги, третья — седалище. Оно же — пятая точка, а если без экивоков, по простому — з-дница. Каковая была плотно прижата к сиденью и колебалась вместе с ним, чутко реагируя на каждую волну. И было этих волн за час «прогулки» мно-ого. До хрена их было, откровенно говоря. До хренищи…

Все до одной волны эти были автором сосчитаны по древнему библейскому принципу пророка Даниила: «Мене, мене, текел, упарсин». И автор был, точь в точь, как вавилонский царь Валтасар, взвешен, измерен, признан лёгким, аки пушинка, но, по счастью, не разделён на составные части, а всего лишь отшиб себе всё отшибаемое, и, как уже потом, через несколько лет, выяснили врачи, сломал себе на этой чёртовой развлекательной морской экскурсии на Багамах копчик, который и до сих пор у него дико ноет, особенно на ненастную погоду, хотя сам собой удивительно удачно и сросся — если, конечно, это можно полагать большой удачей. Ну, наверное, можно. Что называется, Г-дь решил в этот раз ограничиться малым и взял… не деньгами, а копчиком. Могло быть и хуже. Всегда так может быть!

Что до паспорта — слегка подмок тот паспорт. Не промок, а именно ПОДМОК. Так что американские пограничники и таможенники в несколько расплывшуюся, хотя на счастье и вполне различимую визу вглядывались потом с немалым подозрением. А что было делать? Но промок он не один. Все пассажиры той несчастной лодки промокли насквозь. До такой степени, что их можно было выкручивать. И как минимум одной из них это пошло на пользу. У жены нашего израильтянина, уроженки сурового города Челябинска, как раз на её белых брюках с «Динсейленда» во флоридском Орландо отпечаталась цветная карта «Королевства животных», где нас тоже застал ливень и она её неосторожно под себя на сиденье открытого туристического поезда и подложила. Смыло всё напрочь!

Что ещё можно поведать почтеннейшей публике о том круизе? Как жарко, влажно и душно было на палубе даже по ночам, высоко над морем — только внутри корабля, где воздух был кондиционирован во всех помещениях, так, что в некоторых было даже холодно, можно было дышать… Как красивы были зелёные острова со старинными серыми каменными фортами и церквями, когда к ним подплывал корабль — огромный, на фоне которого они казались игрушечными… Как таможенники на высадке жену автора показательно заставили выбросить недогрызенную грушу, АМЕРИКАНСКУЮ, с американского корабля, которую ни в коем случае нельзя было ввозить обратно в Америку… Как выглядел Майами после урагана, переломавшего в городе половину пальм, которые ещё не убрали… Хорошая была поездка. Вряд ли её удастся повторить в наши коронавирусные времена. Да и сил уже нет…