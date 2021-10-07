«Мы не догнали». Юлия Олеговна с Еленой Сергеевной из «Тату» возвращаются на полном бензовозе ностальгии

Лена Катина заявила, что грядущей весной состоится «официальный трибьют» группы «Тату», причем в полном составе — начинающая политикесса Юля Волкова тоже то ли в деле, то ли в доле. Правда, автор хитов группы Сергей Галоян уже вроде как наложил вето на исполнение его песен, но шуму это не помешало, и все утюги кричат: «Тату вернулась!!!».

Как и полагается с «Тату»: противоречия, скандалы, домыслы. То ли воссоединяются, то ли всего один концерт, то ли еще и сериал о них запустят, причем вот-вот, а с концертами посложнее, ибо страна вслед за «Тату» не поехала, догонять не стала и сейчас живет в системе традиционных ценностей, а не при диктатуре билюбознательных девочек-белочек с озорными роботами в руках.

Но нам здесь интереснее другое — цикличность мира. Можно наблюдать целую волну из стыка веков, и она объяснима: поколение того времени оказалось сейчас в культурном вакууме. Кумиры молодежи ему категорически не заходят, бригада голубых огоньков как бесила, так и бесит, а то, что действительно нравилось в славной юности — почти что не встретить.

Вот и полетели в копилку истории золотые слезы ностальгии: концерты Цоя с воссозданным ИИ голосом, сериалы с Гошей Куценко в роли милиционера, а не полицейского, теперь еще и «Тату» решили напомнить о себе и романтике угнанных школьницами бензовозов.

Другой вопрос, что карта внутренней ностальгии вполне может быть бита перфекционизмом: многим захочется сохранить и заламинировать в памяти именно оригинальную версию — с истеричными до одури девчонками, не смешивая воспоминания о них с новыми впечатлениями от двух зрелых тетенек. Честно говоря, больше мог бы зайти концерт, где вместо Юлии Олеговны Волковой и Елены Сергеевны Катиной — звучат их юные голоса, отредактированные ИИ.