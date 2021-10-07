«Оскар» больше не достоин хороших фильмов

Из ныне живущих Никита Михалков — единственный российский обладатель премии «Оскар». И этот статус, когда речь заходит о премии Американской киноакадемии, повышает значимость его слов. Вот сейчас, например, Никита Сергеевич заявил, что эта награда стала «абсолютно политизированной». Участвовать в конкурсе бессмысленно.

Это мнение он озвучил в кулуарах кинофестиваля «Жемчужина Шёлкового пути». Михалкова спросили, какие отечественные фильмы могут претендовать на премию. И он ответил: «Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким».

Конечно, иногда во второстепенных номинациях выстреливают настоящие шедевры, авторы которых посмели обойтись без темы прославления однополых отношений. Однако, всё реже и реже. Даже музыка красива лишь тогда, когда прославляет американскую демократию и всемирный радужный флаг.