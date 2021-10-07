{ 7 октября 2021 }

«Оскар» больше не достоин хороших фильмов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Из ныне живущих Никита Михалков — единственный российский обладатель премии «Оскар». И этот статус, когда речь заходит о премии Американской киноакадемии, повышает значимость его слов. Вот сейчас, например, Никита Сергеевич заявил, что эта награда стала «абсолютно политизированной». Участвовать в конкурсе бессмысленно.

Это мнение он озвучил в кулуарах кинофестиваля «Жемчужина Шёлкового пути». Михалкова спросили, какие отечественные фильмы могут претендовать на премию. И он ответил: «Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким».

Конечно, иногда во второстепенных номинациях выстреливают настоящие шедевры, авторы которых посмели обойтись без темы прославления однополых отношений. Однако, всё реже и реже. Даже музыка красива лишь тогда, когда прославляет американскую демократию и всемирный радужный флаг.

НЕВМИНКУЛЬТ


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