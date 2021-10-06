Мультсериалы «Союзмультфильма» выпустят научные эпизоды

В честь Года науки и технологий «Союзмультфильм» выпустит специальные эпизоды популярных мультсериалов, отправив героев заниматься научно-техническим творчеством. Они выйдут в эфир на телеканале «Мультиландия» с 3 октября, это спецпроект студии совместно с организацией «Национальные приоритеты».

В сериале «Чуч-Мяуч» главная героиня увлечется созданием роботов, в «Зебре в клеточку» займутся селекцией растений и вырастят необычный плод, а персонажи проекта «Крутиксы» с помощью технических изобретений будут спасать друзей и планету сразу два эпизода подряд.

Будем откровенны: это настолько территория «Смешариков», что инициатива даже может поначалу показаться излишней. Однако все зависит от выбранной тональности. Нам кажется максимально удачной — чисто ознакомительная, популяризаторская. Как, например, спортивный комментарий на центральных федеральных каналах: рассчитанный на людей, специализированных нюансов футбола или биатлона не понимающих.

Жаль, что среди производителей контента цветет конкуренция, а не согласование, так бы вообще было удобно: подобные серии могли бы становиться для детей порталом из одного мультфильма в другой. Посмотрит крохотный поклонник «Крутиксов» научные эпизоды, а там в конце: «если тебя заинтересовала наука — можем подружиться со «Смешариками», знающими в ней толк».

Впрочем, есть надежда, что почти любой поклонник «Крутиксов» о «Смешариках» и так хорошо знает.