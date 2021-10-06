Скарлетт вернулась в семью Disney

Помните судебную обиду Скарлетт Йоханссон на Disney? Ушлый Микки Маус обещал актрисе проценты с кассовых сборов «Черной вдовы», а сам запустил картину в премиум-стриминге, где никакие проценты не оговаривались. Скарлетт подала в суд, Disney внес вдову в «Черный список» а мы советовали компании уладить всё полюбовно, дабы не получить удар по репутации.
Так и получилось. Не дожидаясь мартовского слушания дела, актрисе предложили более 40 миллионов долларов компенсации, и она согласилась, добавив также, что продолжит сотрудничество с Disney. Всё.