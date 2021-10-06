Скарлетт вернулась в семью Disney

Компания Disney не особенно обрадовалась судебным искам, которые подала против них Скарлетт Йоханссон. Как мы помним, актриса уверена, что онлайн-показ «Черной вдовы» лишил ее огромных процентов с кассовых сборов, и намерена получить солидную неустойку. В студии продолжают [Читать...]

Звезду «Мстителей» и «Трудностей перевода» Скарлетт Йоханссон 2 мая одарили 2470-й по счету звездой на голливудской Аллее славы. Актриса сообщила своим фанатам и друзьям о том, что она «на седьмом небе от счастья» и даже и не мечтала [Читать...]

Студию Disney 20 апреля покинул ее президент Рич Росс, проработавший в компании более 15 лет, а с октября 2009 года возглавлявший ее. С 2010 года студия терпит убытки: серьезные суммы пришлось списать за фильмы “Принц Персии” («Prince of [Читать...]

Джордж Лукас решил продать свою кинокомпанию Lucasfilm. Теперь Lucasfilm станет частью корпорации Disney. Сделка принесла Джорджу Лукасу более $4 .000 000 000. В официальном заявлении, которое цитирует The Hollywood Reporter, Джордж Лукас попытался обосновать свое решение: «Пришло время передать «Звездные [Читать...]

Студия Disney работает над спин-оффом к «Звездным войнам», который будет посвящен жизни одного из персонажей франшизы, а именно самого могущественного джедая по имени Йода, как стало известно ресурсу Aint It Cool News. Пока не сообщается, будет ли в [Читать...]