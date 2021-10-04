В Милане прошла очередная акция нескольких тысяч молодых идиотов и бездельников, как бы за сохранение планеты, ведомых горячо любимой в нашей стране Гретой Тунберг — девочкой психически не вполне нормальной и, как это бывает у молодняка в переходном возрасте, всё ещё эмоционально не очень стабильной, но имеющей некоторые шансы на улучшение здоровья или даже, чем чёрт не шутит, на выздоровление в среднесрочной перспективе: рядом был какой-то молодой человек и она его чипсами кормила. Ну, 18 лет ей исполнилось, да ещё и родом она из Швеции — имеет полное право. Тем более, что регулярная личная жизнь стабилизирует гормональный фон и убирает в дальний ящик психоз того типа, которым она так явно страдает. С юродивыми часто так…

С другой стороны, она и её группа поддержки образ непримиримой юной экологической валькирии раскрутили, денег на этом подняли изрядно, фонд и брэнд зарегистрировали и их капитализация прошла успешно. Грех бросать такой выгодный бизнес. Она ещё в политику уйдёт и там немало преуспеет, или в международных организациях большим начальником станет. Не сразу, конечно. Сперва её надо в качестве посла доброй воли прокачать или чего-нибудь в этом роде. Исключительно хорошо подходит под такого рода занятие: малограмотна, ничем полезным не занята, самоуверенна до крайности, тормозов не имеет, склонна и умеет кидаться с дурацкими обвинениями на кого угодно, удерживая при этом на физиономии исключительно злое выражение — как с Трампом было. Такой шведский хунвейбин…

Ну, а что «зелёная энергетика», которую она рекламирует, оказалась полнейшим фуфлом, дорогим и неэкологичным, и вся та мафия, которая её в мировых масштабах продвигает, просто конкурентов душит, врёт на каждом шагу и занимается рэкетом — политическим и экономическим, но оттого не менее вредоносным — это частности. Не стоит на них внимание заострять. Климат-то меняется, только совсем не так, как эти жулики рассказывают. И это и по Америке, и по Евразии видно. Морозы этой зимой будут страшенные. Снега будет полно. А что зимы холодают, а летом жара, так дома надо и отапливать, и кондиционировать. Притом, что цены на энергоносители, в том числе их усилиями, заоблачные. «Зелёные» заигрались и доигрались, но им то что? Тунберг с ними…