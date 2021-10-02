Кудрин призвал россиян работать в «креативной индустрии»

Алексей Леонидович Кудрин призвал российское население работать в «креативной индустрии», с учётом того, что мировая экономика проходит «кастомизацию». Очень творческий подход от человека, который явно знает, что говорит. Он же, как хорошо известно, всю жизнь в индустрии проработал и к реальному сектору экономики имеет самое прямое отношение. И люди его такие же. Весь Минфин спит и видит, как бы страну поднять, как для промышленности и сельского хозяйства льготный режим установить, как по всем показателям догнать и перегнать Китай или хотя бы Турцию. Ну, можно даже не их, а Тайвань. Тоже было бы неплохо. Только для этого и осталось научиться по-русски говорить, чтобы понятно было широким массам, что им высокое начальство на своём воляпюке вещует.

Оно, конечно, наверное ему так больше нравится. Как когда-то во времена династии Романовых, веках эдак в XVIII — XIX, мелкое и среднее дворянство, преимущественно провинциальное, любило щегольнуть смесью французского с нижегородским. А в наши дни то же самое происходит с ломаным английским. Как бы, до такой степени часто бывает человек за границей, так глубоко интегрирован в высшие тамошние круги и до того редко позволяет себе обрести покой и счастье на горячо любимой им родине, что подзабылся родной ему русский язык и сами собой неведомо откуда пролазят в его наставительно-мудрые речи иностранные, в основном аглицкие слова. «Креативная индустрия» там, или та же «кастомизация». Очень уж они его, с его личной точки зрения, прогрессивно и внушительно характеризуют.

Сразу видно — не какой-то хухры-мухры, не Хлестаков и не Чичиков, не Скалозуб и не градоначальник города Глупов, не Манилов или Плюшкин, а исключительная по своей важности персона, приближённая к САМОМУ, которого всуе нельзя называть. Ну, и мы не будем. Что до Алексея Леонидовича, спасибо ему ото всего честного народа. Он уже ему, народу этому, столько всего в недавнее время понапредсказывал, насчёт замены роботами, искусственным интеллектом и прочими начальственными причудами миллионов и миллионов честных нынешних труженников, что те или должны были вилы в промышленных масштабах запасать, или в современные луддиты записываться, или за Навального и Рашкина голосовать. Ан, оказывается, нет.

Можно и уцелеть. Только английский надо выучить, чтоб наконец-то с начальством нашим начать говорить на одном языке. Ибо язык этот явно не русский — так, в лучшем случае американизированный слэнг. Но и в таком виде сойдёт. Ну, и не забыть терминологию подшлифовать, дабы рекомендации из высших сфер воспринимать без искажений. Скажут тебе оттуда чего про «креативную индустрию» и тем более «кастомизацию», а ты не глазки тупо лупишь, баран-бараном, а эдак ловко и молодцевато: «Чего только велите, ваше с-ятелтство!» — и ну креативить, да кастомизировать. Только пыль столбом стоит. И тут одна проблема: чего ж они все, теоретики из финансистов, так любят в конкретику-то лезть? Не их это поляна, ну и обходили бы её стороной…