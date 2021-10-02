В ФРГ начали готовить население к отключению зимой света и отопления

Обучающие ролики на тему изготовления самодельных жаровен и теплоизоляции окон на случай отключения батарей, впечатляют. Исключительно эффективная иллюстрация к пользе разрекламированной «зелёной энергетики». Впрочем, выборы в Бундестаг состоялись, так что все, кто мог и хотел проголосовать за «Зелёных», это сделали. Теперь могут и в темноте помёрзнуть — главное, политики свои голоса получили. А то как они бы жили без парламентских мандатов? Привыкли они к ним. И тут непонятно, то ли у немцев национальная специфика такая, за безответственных популистов голосовать, то ли это их Г-дь Б-г периодически за Гитлера до сих пор наказывает…

Атомную энергетику свою ФРГ причморила? Причморила. Чтобы и духу её в стране этой не было. С углём то же самое. Газ… Нет, тут они не до такой степени с ума посходили. Да и “Северный поток — 2″ нами достроен, так что, в принципе, газа Германии могло бы и хватить. Однако, он соответствующими инстанциями пока не сертифицирован и только рассматривать поданные документы евробюрократы будут месяца четыре — как раз в конце января смогут что-то по этому поводу сказать, прямо перед обычными для нашей климатической зоны февральскими морозами. Очень правильное время для проведения сложных переговоров и выдвижения «Газпрому» очередных условий, к примеру, насчёт Украины — неважно, каких именно. Ну, это же немцы. Они нас что в войну, жалели? Одна только Ленинградская блокада чего стоила…

Теперь настало их время напороться всей, уже своей страной, на бычье упорство и ни на чём не основанные, но как бы «экологические» спекуляции немецкого начальства. А что солнечные батареи и ветряки не сработали и баланс немецкой энергетики ни к чёрту, кто им виноват? И кто за это ответит? Есть такое подозрение, что никто. Опять же, как насчёт американского или катарского СПГ? Чего ж он не в Европу, а в Азию идёт, где на него цена выше? Причём вместо Катара опять по взаимозачёту на европейские рынки идёт российский газ, с Ямала. Что до США, где та евроатлантическая солидарность, где их «газ свободы»? Ни той солидарности, ни того газа. Одни венгры успели через «Турецкий поток» в обход Украины по разумным ценам наш законтрактовать. Что до Германии, всё в их руках, пускай решают. Ну, или пускай ничего не решают. Их право.