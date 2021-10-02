Шоу «Игра» напоминает бастарда КВН, но зато воскрешает десятки знакомых лиц

Александр Масляков отказался подавать в суд на новое шоу «Игра», уточнив, что это скорее удел телеканала, у которого слизали всем известный формат. Бессменный владыка студенческого юмора рассказал журналистам, что сам шоу не смотрел, но считает аморальным играть за деньги, и ему грустно, что у многих юмористов, вышедших из КВН, нет чувства благодарности к движению, сделавшему их популярными.

На самом деле чувства у нас смешанные. С одной стороны, шоу формата «Игра» давно назревало. КВН в его телевизионном виде с каждым годом становится все более архаичным, заставляя даже достать из старого словарного запаса слово «заскорузглый». При этом стенд-ап — являясь очень нишевым форматом — тоже никак не мог заполнить все юмористические ниши, которые открывал нам КВН. Мы уже писали когда-то, что верх близорукости — кидаться на импортный формат стенд-апа, живя в стране, где давным-давно создали лучшее юмористическое шоу в мире. И вот это, наконец, дошло и до самих юмористов, решивших вернуться к истокам и создать свой КВН, просто… без Масляковых и Эрнста.

Для сотен отличных авторов, актеров и комиков — это шанс на телевизионную реинкарнацию, ведь в «Камеди» находили себя далеко не все, а долгое обитание в полном подводных течений АМИКе — под силу немногим. И вроде как если КВН позиционировал себя почти народной, молодежной игрой, то и странно запрещать его независимые ростки, строго бдя, дабы никакой гад не нарушил семейных прав Масляковых.

Но даже с учетом всего этого, организаторам «Игры» следовало, пожалуй, проявить именно тактичность, попытаться договориться с АМИКом или хотя бы отдать дань уважения инкубатору, из которого вылупились: не так и сложно было бы внятно пояснить свои мотивы еще перед выходом шоу. Да и с денежным призом действительно аморально выглядит. Понятно, что и АМИК не за голой идеей-мечтой следует, но навскидку эти 30 миллионов призовых выглядят как гиперкомпенсация старых обид. Мол, мы играли, спонсоров искали, а нам за это ни копейки, и вся прибыль — Масляковым, вот и давайте, наконец, завалим деньгами именно главных людей КВН — самих юмористов.

Получилось в итоге и весело, и находчиво. Но за моральную составляющую — пока не поставить оценки выше, чем Гусман. А без этого можно стать неплохим шоу, но очень вряд ли получится хоть когда-то дорасти до Клуба.