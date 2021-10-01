{ 1 октября 2021 }

Завершились съемки нового сериала по вселенной «Звездных войн»

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Мир «Звездных войн» все больше напоминает конструктор Лего, на тематике франшизы, к слову, заработавший сотни миллионов. Еще одну деталь прикрепили к единой конструкции, состыковав сюжет нового сериала с удачной картиной «Изгой-один».

Съемки сериала «Андор» завершены — об этом рассказал актер Диего Луна, исполнивший в шоу главную роль: Кассиана Андора — пилота и офицера разведки Альянса повстанцев. Спин офф спин-оффа состоит из дюжины серий и расскажет историю, происходившую за пять лет до событий «Изгой-один», где, как мы помним, Луна в образе Андора и появлялся.

Жанр обещан слегка нетипичный для серии — шпионский триллер. Выход запланирован на 2022 год — тот самый, когда мы наверняка сообщим еще о паре-тройке анонсов по «Звездным война».

НЕВМИНКУЛЬТ


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