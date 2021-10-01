Датский художник назвал присвоение денег музея произведением искусства, и это действительно так

Ну мы давно предупреждали, что, объявляя искусством избранную ерунду, культура придет к ситуации, когда уже любую ерунду будут называть искусством. Отличный пример заявился из Дании.

Местный художник взял у музея современного искусства $84тысячи и отказался их возвращать, объявив свой поступок произведением искусства. По изначальной задумке, взятые деньги должны были заполнить две стеклянные рамки, отражая годовой доход, но автора по ходу творения шедевра осенило и озарило одновременно. Вот он и усовершенствовал идею: вернул пустую коробку, назвав эту работу «Бери деньги и беги».

Музей грозится полицией, хотя мог бы, конечно, заранее понимать, с кем имеет дело, ведь художник творит еще с девяностых, и его лучшей работой на момент заказа была запись, на которой турки травят друг дружке анекдоты.

Но, скорее всего, это вообще банальный договорняк. Художник тупо вернет деньги музею, а в информационном пространстве прогремели и один, и другой; зная Европу, толпы ценителей теперь ломанутся торговать для инстаграма лицом на фоне нового концептуального шедевра. И искусство заключалось именно в этом. Пускай и искусство всего лишь обмана.