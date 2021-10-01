Назад в 70-е

Музей группы ABBA откроется в Стокгольме в 2013 году. В постоянной экспозиции музея будут представлены сценические костюмы участников группы и множество других реликвий. Кроме того, каждый посетитель сможет спеть с «виртуальными» солистами ABBA — специально для музея разрабатывают [Читать...]

Твиттер, как персонаж одноименной песни Михаила Круга «сдал назад». Как сообщили почти одновременно источники в социальной сети и Роскомнадзоре, «наладился конструктивный диалог». То есть «процесс пошёл» — теперь Твиттер обещает удалять посты, а РКН «подумает» над блокировкой до [Читать...]