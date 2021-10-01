{ 1 октября 2021 }

Назад в 70-е

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

В мае 22-го года ABBA вернутся на сцену, но выступление будет не из привычных — вместо группы выступать будут голограммы участников. В шоу «ABBA Voyage» ABBA-аватары исполнят старые и новые песни под живую музыку, а выглядеть они будут как сами ребята в старых-добрых 70-х. Разговоры о шоу велись уже с 2019 года, но из-за технических вопросов окончательная дата релиза сместилась аж на 2022. Пока что программа включает 5 шоу, первое из которых пройдет в новом театре Восточного Лондона. Эмоциями группы и намеком о новой музыке поделился гитарист ABBA — Бьорн Ульвеус: “Мы не собирались вместе в студии с начала восьмидесятых. И теперь стояли в знакомой обстановке, смотрели друг на друга, и уже через 15 секунд все вернулось. Это было потрясающе! У одной из новых песен — поп-мелодия, танцевальная, другая — более вечная, рефлексивная. Такая скандинавская печаль, но все равно счастливая”.

Шум Гамм


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