В мае 2021 Стефани Джерманотта, также известная как Леди Гага, дала острое интервью касательно начала своей карьеры. Она призналаcь, что в возрасте 19 лет, ее продюсер запирал девушку в студии и насиловал на протяжение нескольких месяцев. Закончились мучения не менее драматично — он просто выкинул ее на улице, на углу дома родителей певицы, беременную и сломленную. Затем последовали долгие годы реабилитации. Гага сказала, что не распространялась на эту тему раньше, так как не желала быть в глазах общества «жертвой насилия» и не хотела, чтобы ее музыку определяли через травмы. И хоть певица до сих пор сталкивается с физическими и моральными последствиями от перенесенной травмы, это не мешает ей двигаться дальше. Грэмми, Оскар, личная линия косметики и то ли ещё будет!
{ 1 октября 2021 }
Тайная история Леди Гаги
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