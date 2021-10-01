Тайная история Леди Гаги

Миллиардер Ричард Бренсон, основатель корпорации Virgin Group и один из первопроходцев космического туризма, заявил, что концерт Леди Гаги в космосе будет лучшим из того, что он сделал. Предполагается, что Леди Гага отправится в космос в 2015 году, чтобы [Читать...]

Личная помощница американской певицы Леди Гаги Дженнифер О’Нил обвинила звезду в том, что была лишена своего личного времени, работая круглые сутки семь дней в неделю. Судебное заседание, на котором Леди Гага должна будет объяснить свое некорректное обращение с [Читать...]

Креативный директор поп-звезды Никола Формичетти сообщил в интервью StyleCore, что сожалеет о некоторых костюмах, сделанных им для Леди Гаги. Дизайнер также более подробно рассказал о скандальном наряде певицы – платье из мяса, которое певица надела на церемонию вручения [Читать...]

Леди Гага в своем твиттере объявила о скором выходе нового сингла «Partynauseous», который был записан в дуэте с рэпером Кендриком Ламаром. Релиз композиции намечен на 6 сентября. В сообщении артистка выразила уверенность в том, что эта совместная работа [Читать...]

Певица Шер, которая в настоящий момент готовит к релизу свой новый студийный альбом, стала жертвой пиратов. Доброжелатели выложили в Интернет композицию «The Greatest Thing», записанную в дуэте с Леди Гагой. В своем микроблоге в Twitter Шер пожаловалась, что [Читать...]