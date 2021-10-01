{ 1 октября 2021 }

Тайная история Леди Гаги

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

В мае 2021 Стефани Джерманотта, также известная как Леди Гага, дала острое интервью касательно начала своей карьеры. Она призналаcь, что в возрасте 19 лет, ее продюсер запирал девушку в студии и насиловал на протяжение нескольких месяцев. Закончились мучения не менее драматично — он просто выкинул ее на улице, на углу дома родителей певицы, беременную и сломленную. Затем последовали долгие годы реабилитации. Гага сказала, что не распространялась на эту тему раньше, так как не желала быть в глазах общества «жертвой насилия» и не хотела, чтобы ее музыку определяли через травмы. И хоть певица до сих пор сталкивается с физическими и моральными последствиями от перенесенной травмы, это не мешает ей двигаться дальше. Грэмми, Оскар, личная линия косметики и то ли ещё будет!

Шум Гамм


Похожие посты:


  1. Ричард Бренсон: концерт Леди Гаги в космосе – «лучшее из того, что я сделал»

    2. Ричард Бренсон: концерт Леди Гаги в космосе – «лучшее из того, что я сделал»

    Миллиардер Ричард Бренсон, основатель корпорации Virgin Group и один из первопроходцев космического туризма, заявил, что концерт Леди Гаги в космосе будет лучшим из того, что он сделал. Предполагается, что Леди Гага отправится в космос в 2015 году, чтобы [Читать...]


  2. Помощница Леди Гаги обвиняет певицу в эксплуатации

    3. Помощница Леди Гаги обвиняет певицу в эксплуатации

    Личная помощница американской певицы Леди Гаги Дженнифер О’Нил обвинила звезду в том, что была лишена своего личного времени, работая круглые сутки семь дней в неделю. Судебное заседание, на котором Леди Гага должна будет объяснить свое некорректное обращение с [Читать...]


  3. Платье из мяса – самое удобное в гардеробе Леди Гаги

    4. Платье из мяса – самое удобное в гардеробе Леди Гаги

    Креативный директор поп-звезды Никола Формичетти сообщил в интервью StyleCore, что сожалеет о некоторых костюмах, сделанных им для Леди Гаги. Дизайнер также более подробно рассказал о скандальном наряде певицы – платье из мяса, которое певица надела на церемонию вручения [Читать...]


  4. Леди Гаги и Кендрика Ламара выпустят сингл

    5. Леди Гаги и Кендрика Ламара выпустят сингл

    Леди Гага в своем твиттере объявила о скором выходе нового сингла «Partynauseous», который был записан в дуэте с рэпером Кендриком Ламаром. Релиз композиции намечен на 6 сентября. В сообщении артистка выразила уверенность в том, что эта совместная работа [Читать...]


  5. В сеть просочилась пиратская версия нового дуэта Шер и Леди Гаги

    6. В сеть просочилась пиратская версия нового дуэта Шер и Леди Гаги

    Певица Шер, которая в настоящий момент готовит к релизу свой новый студийный альбом, стала жертвой пиратов. Доброжелатели выложили в Интернет композицию «The Greatest Thing», записанную в дуэте с Леди Гагой. В своем микроблоге в Twitter Шер пожаловалась, что [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»