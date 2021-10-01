Бит для СЛР

В 77-м году группа Bee Gees выпустила песню “Stayin’ Alive”. Самое примечательное в композиции оказалось то, что ее решили использовать для обучения медиков. Запрос на бесплатное использование песни в мед. учереждениях подал немецкий депутат Рой Кюне. А причиной стало то, что ритм песни прекрасно подошёл для оказания первой помощи, а именно для сердечно-легочной реанимации. Да и сам текст как нельзя кстати вдохновляет приложить усилия к спасению человека. К слову, “Stayin’ Alive” — не единственная песня, используемая в медицине. Будущие медики также успешно возвращают сердцебиение под «Yellow Submarine», «Like a Prayer» и «High Way To Hell». Последнюю, правда, стараются использовать редко. Текст у нее не самый подходящий…