«Чернобыль» снова взорвали

Уже как фильм.

Уничтожающий ролик Евгения Баженова о фильме «Чернобыль» Данилы Козловского сначала заблокировали, а затем восстановили в YouTube. Знаменитый BadComedian в своем обзоре камня на камне не оставил от картины, поставив в сложное положение ее создателей. Ведь можно избегать личного просмотра обзора, отделываясь крайне слабым: «это все зависть аматоров и вообще творчество от гопников и для гопников!», но изолироваться от самого информационного поля сейчас почти невозможно, а оно буквально гудит солидарностью именно с обзором. И наверняка в окружении Данилы Козловского и уж точно Александра Роднянского есть честные люди, которые могли донести общественное настроение и до самих звезд киноотрасли.

И сложность положения в том, что руки аж чешутся заткнуть этого «Джельсомино», заблокировав ролик, но тогда изменишь своим принципам, ведь Роднянский последовательно выступал за защиту свободы слова.

Как показала ситуация, принципам продюсер верен: он связался с правообладателями, из-за жалоб которых обзор блокировали, и тот снова доступен. Вот бы еще полноценный качественный ответ увидать. А то и правда создается ощущение, что киноделы считают себя небожителями, любую критику списывая на «банальный хэйт ничего в искусствен не смыслящей черни». И смысл тогда в свободе слова, если все равно побеждает свобода абсолютно никак на эти слова не реагировать?