Marvel судится с наследниками «родителей» супергероев

Marvel подала в суд на наследников создателей целой плеяды супергероев: Железного человека, Тора, Черной вдовы, Человека-паука и некоторых других. Суть такова. Родственники Стэна Ли, Стива Дитко, а также художников Джина Колана, Дона Хека и Дона Рико пытаются заполучить себе права на сверхпопулярных нынче персонажей.

Если у них получится победить в суде, то Marvel лишится прав на содержимое очередных обтягивающих трико, а стало быть, и возможности клепать для изъятых супергероев новые приключения, зарабатывая заодно на тоннах сопутствующих товаров. Как вариант, студия рассчитывает сохранить хотя бы часть прав, и тогда сможет продолжать сочинять, просто делясь прибылью с торжествующими нахлебниками.

Аргумент Marvel звучит логично: наследники не могут получить права на супергероев, потому что персонажи были созданы во время работы по найму. И здесь, как и в истории с волком из «Ну, погоди!», почему-то не хочется привычно вставать на сторону «маленьких угнетенных художников» и их жаждущих участи рантье наследников.

Вопрос прав на творческое явление — всегда крайне сложный. И обычно хочется поддержать именно непосредственного автора, а не продюсера. Но тут ведь и от вклада в развитие зависит. Нередко в популярности — именно продюсерская (или студийная) заслуга. В конце концов, без авантюрного, рискованного шага Marvel с созданием именно киновселенной — все эти супергерои, вполне возможно, оставались бы уделом маргиналов, а не явным мейнстримом.

Одна из причин поддержать студию — пример с Суперменом. Лишившись прав на оригинального — DC тупо склепали нового, которого тут же сделали геем. Поэтому лучше, если в ближайшие годы у Marvel останутся в распоряжении старые персонажи, с проверенной и продемонстрированной ориентацией. Какого-нибудь Железогея мы уже точно не выдержим.