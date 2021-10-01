Злобноватый клоун

Когда злобноватый и не очень умный клоун, исполняющий обязанности главы украинского МИДа, Дмитрий Кулеба, в очередном интервью обильно полив Россию словесными помоями, заявляет, что Украине ПРИДЁТСЯ «создать ей серьёзные проблемы», особого огорчения это уже даже не вызывает. Чего ещё от этой наглой, мелкой и до крайности брехливой очкастой твари ждать? Ну, вышел на люди, облаял и обратно в свою конуру до следующего раза ушёл. Причём даже облаял-то без фантазии и особого остроумия, как-то неубедительно. Не ГАВ-ГАВ-ГАВ, а просто гав. Устал, что ли? Изобретательность отказала? Уже даже неспособен придумать, КАКИЕ именно у нас с вольной Украиной будут проблемы? «Серьёзные» — это он и в самом деле считает хоть сколь бы то ни было внятной угрозой?!

И, кстати, от кого они у России возникнут? От УКРАИНЫ?! Так её нынешнее начальство и так всё, что только могло и может сделать, чтобы Москве нагадить, сказало и сделало по всем направлениям. И шо? Да, в принципе, ничего. Впрочем, на реакцию же Кулеба явно уже не рассчитывает. Его столько раз посылали куда подальше, что он давно привыкнуть должен был. Тупой-то он тупой, но не совсем же пенёк с глазками? Или совсем? Чёрт их всех, начальников украинских, знает. Для описания того, что они собой представляют, Гоголь был бы нужен, Салтыков-Щедрин, Бабель или Ильф с Петровым. Они, правда, все по-русски писали — такая незадача! Но с этим уже ничего не поделаешь. Разве что, переводчиков нанять — в украинском же МИДе они должны быть, хотя бы для собственного использования его непосредственного начальства?

Украина ведь, что может? Америку об очередных санкциях попросить. Очень актуально, особенно сейчас и особенно в пользу Киева, который для Вашингтона как тот чемодан без ручки: тяжело нести, только бросить жалко. Вот, прямо сейчас, Штаты соберутся с силами и на нас ка-ак надавят! Давили уже, правда — ничего не вышло, но, может, они после позорного ухода из Афганистана успели с силами собраться? Ну, ещё может Киев обратиться с тем же самым в Брюссель. Про “Северный поток — 2″ напомнить, насчёт «Турецкого потока» присовокупить, через который в ближайшие 15 лет снабжение Венгрии российским газом будет идти, и потребовать, чтобы Россия газом Европу снабжала исключительно и только через Украину. Очень актуально перед наступлением зимы, а с учётом взлёта в Европе цен на газ…

О чём тогда та Кулеба думает, когда про создание для России проблем говорит, непонятно. Скорее всего, ни о чём. Так, рефлекторные колебания языка без костей, свободно болтающегося в ротовой полости. Кости там в другом месте: в голове. Она, похоже, целиком у украинского министра иностранных дел костяная. Очень, кстати, удобно. Не болит голова у дятла, и у Кулебы не болит. Сказал глупость очередную, несусветную, и дальше пошёл… Очень напоминает дитятко малое, неразумное, которое бегать по дому пускают в одной распашонке, чтоб лишний раз колготок не стирать. Ну, лужицу где напустит, или кучку положит, так оно ж такэ малэ, аж даже умилительно. Можно и подтереть. А что за Кулебой не подтирает никто, так тоже понятно: некому. Зеленский, к примеру, и сам такой…