Группа Wolf Alice представила новую live-версию трека «Lipstick On The Glass»

Шведский инди-фолк музыкант Хосе Гонзалес представил видео на новый трек, записанный в партнерстве с Jim Beam Welcome Sessions В рамках проекта Welcome Sessions музыканты возвращаются на важные для их карьеры места — туда, где прошли самые знаковые выступления. [Читать...]

Режиссер «Ультиматума Борна» и «Превосходства Борна» Пол Гринграсс снимет новую версию классической антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» для студии Sony Pictures. Продюсерами нового фильма выступят Скотт Рудин и Джина Розенблюм. Сценаристом будет Джеймс Грэхэм (автор бродвейского мюзикла «Волшебная страна»). [Читать...]

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и электронный музыкант Роман Холенко, он же Дизза, записали три трека под именем WuMeiGui. Две из новых композиций — перепевки песни «Мумий Тролля» «Девочка» на китайском и японском, третья — ремикс на [Читать...]

Леонардо ДиКаприо станет продюсером новой экранизации романа «Парни что надо» (The Right Stuff) Тома Вулфа. Об этих планах сообщила компания National Geographic на пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков 10 февраля 2019 года. Действие романа основано на реальных событиях и [Читать...]

Вокалистка поп-группы Florence And The Machine Флоренс Уэлч исполнила в баре на юге Лондона кавер-версию «Get Lucky» французского дуэта Daft Punk. Пятничным вечером 19 июля певица выдала незапланированное представление в ходе вечеринки с группой Sourberry в баре Pacific. [Читать...]