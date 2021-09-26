Британская группа Wolf Alice представила новую live-версию трека «Lipstick On The Glass» в партнерстве с Jim Beam
Пока многие города лишены возможности проведения больших концертов при участии исполнителей с мировым именем, Jim Beam предлагают в качестве своеобразной альтернативы проект Welcome Sessions. В рамках проекта музыканты возвращаются на важные для их карьеры места — туда, где прошли самые знаковые выступления.
Четвертым участником проекта Jim Beam Welcome Sessions стали ребята Wolf Alice — лауреаты престижной британской премии Mercury Prize за лучший альбом в 2018 году. Они представили специальную живую версию трека из альбома «Blue Weekeend», записанную в Union Chapel, готической церкви XIX века в Лондоне. Вокалистка Элли Роуселл выросла неподалеку от этой церкви и выступала здесь каждый год с местным хором на Рождество. Богатые интерьеры Union Chapel подчеркивают важность нужной атмосферы для живого исполнения.