{ 26 сентября 2021 }

Группа Wolf Alice представила новую live-версию трека «Lipstick On The Glass»

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Британская группа Wolf Alice представила новую live-версию трека «Lipstick On The Glass» в партнерстве с Jim Beam

Пока многие города лишены возможности проведения больших концертов при участии исполнителей с мировым именем, Jim Beam предлагают в качестве своеобразной альтернативы проект Welcome Sessions. В рамках проекта музыканты возвращаются на важные для их карьеры места — туда, где прошли самые знаковые выступления.

Четвертым участником проекта Jim Beam Welcome Sessions стали ребята Wolf Alice — лауреаты престижной британской премии Mercury Prize за лучший альбом в 2018 году. Они представили специальную живую версию трека из альбома «Blue Weekeend», записанную в Union Chapel, готической церкви XIX века в Лондоне. Вокалистка Элли Роуселл выросла неподалеку от этой церкви и выступала здесь каждый год с местным хором на Рождество. Богатые интерьеры Union Chapel подчеркивают важность нужной атмосферы для живого исполнения.

Тихое Место


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