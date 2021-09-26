Есть определенный подвид музыкантов (если так вообще можно выражаться), которым не влом запариваться над звуком, даже если это потенциально может навредить коммерческому перформансу треков.

Один из таких музыкантов — Коля Сэмпл.

У него есть удивительная песня «Рарита» (на YT особенно тепло читать комментарии от людей, пришедших посмотреть клип после выпуска Афиши Видео с Монатиком), непохожая на русскоязычные хиты в привычном понимании, но при этом звучащая как то, чему суждено стать хитом. Песня вышла в 2019, а новый материал от артиста последовал лишь спустя два года.

Эпишка «IL DANTE» явно вышла не вовремя. В своей ДНК это абсолютно летняя музыка. Очень удачное объединение живых инструментов и вестернизированных битков с харизматичной подачей. Единственное о чем жалеешь во время прослушивания — что это всего лишь EP. Хотелось бы больше такой поп-музыки на русском языке.