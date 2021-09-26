Наблюдая за американской политикой и американскими политиками, приходишь к странному выводу. Никого не интересует конечный результат их деятельности. Всё дело в процессе. Так, Конгресс собирается наращивать мощности американской армии в Европе и Чёрном море — естественно, ради сдерживания России. Пентагону это совершенно не нужно и американские военные об этом открыто говорят. Отставные разведчики, которым после ухода со службы говорить тоже уже разрешено, утверждают, что сдерживание сдерживанием, но если начнётся война, американские силы и армии всех остальных стран НАТО в Европе будут просто уничтожены. Что до Чёрного моря, там всё будет совсем печально. Ну и зачем тогда там вообще что-то наращивать?!

Впрочем, так уже было в Афганистане. Всё, что только можно было сделать для того, чтобы обрушить там режим Наджибуллы и привести к власти моджахедов, американцы сделали. «Стингеры» им поставляли, обучали, тренировали… В итоге к власти в этой стране пришли откровенные бандиты и религиозные фанатики средневекового толка, а потом и талибы, приютившие «Аль-Каиду». Свергать их пришлось самой Америке с огромной толпой союзников. В итоге — никакого толку. 20 лет войны и потерь, триллионы долларов потрачены впустую, талибы снова у власти. Американцы получили на свою голову позор мирового масштаба, региональные союзники в них окончательно разуверились, противники воодушевились… Опять — зачем всё это было?!

Теперь у Штатов новый приступ активности: Китай и Россия их напрягают. Санкции, ещё санкции, снова санкции… Гадят, как могут, параллельно сплотив Пекин и Москву так, как это ещё недавно и представить себе было невозможно. Толку от этого опять никакого, если не считать того, что и нас, и китайцев они держат в тонусе, заставляя усиленными темпами работать над новыми системами вооружений, проводить маневры и вообще готовиться к самому худшему исходу. И при этом они нам ещё голову насчёт выборов морочат: неправильная в России оказалась демократия. Никто из их людей во власть не прошёл, а если кто, замаскировавшись, и прошёл, толку от них там ноль. Никаких полезных для Соединённых Штатов и Евросоюза решений они провести не смогут. Даже от Чубайса пользы куда меньше, чем в 90-е.

Надеяться при этом на исправление ситуации в наших отношениях и какой-то непонятно откуда взявшийся «дух Женевы» совершенно бесполезно. Политикам нужно именно то, чем они занимаются. Нагнетаешь конфронтацию, получаешь поддержку избирателей и деньги от спонсоров. Раскручиваешь никому в армии не нужную поставку вооружений, корпорации довольны. Да и избиратели, если в твоём штате или округе расположены заводы ВПК, в выигрыше. Новые рабочие места, хорошие зарплаты… То же самое касается старых и новых военных альянсов, которым тоже нужно технику поставлять. Ну и, попутно, конкурентов можно погасить, как сейчас с Францией и произошло. Тоже дело хорошее… Успеют ли американские партнёры и союзники вовремя убраться с дороги, когда полетят клочки по закоулочкам, не знает никто. Но это вообще никого в Штатах не интересует.