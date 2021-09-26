{ 26 сентября 2021 }

«Пневмослон» записали альбом для чайника со свистком и кнопочного телефона

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Группа Пневмослон альбом Запутай след

Группа «Пневмослон» выпустила альбом «Запутай след» 24 сентября 2021 года. Как принято у коллектива, в основу легли события из жизни и реакция на них, сообщили  в пресс-службе коллектива. Обложку нарисовал автор практически всего визуала к релизам команды Андрей Уваров.

— Сперва родилась обложка и сама фраза «Запутай след», — рассказывает лидер команды Лорд Пневмослон. — А потом я подумал, что это очень распространённый стиль поведения — вместо того, чтобы разгребать проблемы, просто валить в туман. Эта черта характеризует очень многих. Да и песня получилась одной из самых запоминающихся на альбоме. Поэтому она и дала название всей пластинке.

По словам представителей «Пневмослона», перед музыкантами стояла непростая задача — сделать так, «чтобы альбом качал при прослушивании из аппарата любой конфигурации — как из чайника со свистком и кнопочного телефона, так и через навороченную аудиосистему».

— Поэтому музыканты уделили огромное внимание и технической, и звуковой части, — говорят в пресс-службе группы. — И, по их словам, сделали то, что в нашей стране до них ещё не делал никто.

Презентации новой пластинки состоятся 22 октября в петербургском клубе «Морзе», 30 октября в московском «Известия Hall» и 6 октября в тульском Concert Hall.

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