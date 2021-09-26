{ 26 сентября 2021 }

Уильям Шетнер из «Звездного пути» собрался в космос

Рубрики: [Звезды]  

Канадский актер Уильям Шетнер объявил, что готовится к космическому полету. 90-летний Шетнер, более всего известный по роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта «Энтерпрайз», в сериале «Звёздный путь» и семи последующих художественных фильмах франшизы, рассказал, что вошел в состав нового экипажа Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса. В космической капсуле New Shepard он совершит в октябре 15-минутный полет на околоземную орбиту, во время которого будет снят документальный фильм.

Первый гражданский полет Blue Origin состоялся 20 июля. На борту были сам Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний голландец Оливер Дэмен и летчик-испытатель Уолли Фанк. Оливер стал самым молодым человеком, когда-либо отправлявшимся в космос (место в экипаже купил за 20 миллионов его отец — основатель частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джос Дэмен), а 82-летний Фанк — самым пожилым. 90-летний Шетнер планирует побить этот рекорд.

На вопрос о связанных с этим полетом рисках Уильям заявил, что вполне осознает их, как и тот факт, что в своем возрасте может умереть когда и где угодно.

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