Группа Duran Duran планирует выпустить новый альбом, но это произойдет не раньше 2014 года. Предыдущий релиз «All You Need Is Now» поп-ветераны издали в 2010-м. К работе над очередным номерным диском они собираются приступить не раньше начала следующего [Читать...]

Продолжается подготовка к московскому концерту группы Duran Duran, который состоится 1 февраля в СК «Олимпийский». Коллектив пробудет в Москве крайне недолго: 31 января музыканты прилетят из Киева, а сразу после московского концерта отправятся в Санкт-Петербург, где также состоится [Читать...]

Исследовательская группа из University Of Leicester (Великобритания) взялась среди прочих мелодий проиграть коровам песни Duran Duran, чтобы выяснить, помогают ли они увеличить удои молока. В эксперименте участвует весь спектр музыки, включая классические произведения и современные танцевальные ритмы. Ассистент [Читать...]

Леди Гага в своем твиттере объявила о скором выходе нового сингла «Partynauseous», который был записан в дуэте с рэпером Кендриком Ламаром. Релиз композиции намечен на 6 сентября. В сообщении артистка выразила уверенность в том, что эта совместная работа [Читать...]

Британский продюсер и музыкант Mr Hudson опубликовал новый сингл. «Dancing Thru It» можно послушать на его страничке в SoundCloud, эта песня – первый его сольный трек за два года. В этом году Mr Hudson сконцентрировался на записи нового [Читать...]