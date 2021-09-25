Ничто так не обесценивает выборы в Госдуму (и демонстрирует никчëмность нижней палаты в нынешней системе власти), как «Неделя отказа от мандатов». Раз за разом недавние «паровозы» партийных списков отказываются от мест в Госдуме, ссылаясь на другие, «более важные дела».

Особенно преуспела в этом искусстве любая партия власти (и «Единая Россия» здесь ничего нового не придумала). В 1995 году из первой тройки партии «Наш дом — Россия» (Черномырдин — Рохлин — Михалков) в Думу пошел только Рохлин. И как показала история, лучше бы он этого не делал.

После чего стало стандартной практикой, когда вывеской региональных выборов становились главы регионов, а федеральных — министры и «общественные деятели», которые «имели в виду» всю эту законотворческую деятельность. Вот и в 2021 году в Госдуму не пойдут министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также главврач Коммунарки Денис Проценко. И ещë Елена Шмелева — мы тоже не помним, кто это, но она отказалась. А ведь вроде бы Путин лично просил. Или это было до выборов?

Но куда более удивительное событие — отказ от кресла на Охотном ряду Захара Прилепина. Господин Прилепин — не просто «лицо» и «паровоз», но и формально один из лидеров партблока «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Если искать подходящее сравнение, то им бы стала партия ЛДПР и Игорь Лебедев, но сын Владимира Жириновского вообще не пошëл на выборы, так что и сравнить не с кем.

Тем не менее, для Прилепина оказалось куда как более привлекательным обучение в Школе Губернаторов, а мандат передан главе региональной группы по Нижегородской области Дмитрию Кузнецова, видимо, в честь юбилея (юбилея Нижнего, не Кузнецова).

Школа губернаторов — это, конечно, хорошо, но раз так, Сергей Шаргунов так и останется единственным известным писателем (и, по совместительству, единственным приличным человеком) в Госдуме. Тем более, что быть народным избранником — это столько мороки, ни тебе бизнеса, ни тебе недвижки за кордоном. И ради чего? Ради пяти лет неприкосновенности? Есть занятия и поинтересней.