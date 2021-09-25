Бастрыкин наехал на жестокость на федеральных телеканалах

Также он наехал на интернет и видеоигры, но это классический наезд. К телевидению претензии в части жестокости звучат реже.

Конкретно к случаю массово убийства в Перми это сложно отнести. Из допроса матери известно, что стрелок раньше играл в видеоигры и смотрел видео из Сирии (конкретно не уточнялось). Даже если из этого частного случая делать общий, то федеральных телеканалов нет.

Определить уровень насилия на экране формально нельзя. С эротикой и порнографией научились определять запретное по показу голых частей тела и движений. С убийствами сложнее — можно снять банальное одиночное убийство ножом страшнее и жестче, чем массовое убийство. Можно снять последствия убийства жестче, чем сам процесс убийства. Есть хорошие убийства, которые одобрит сам Бастрыкин — снаряд взрывает окоп с нацистами, это нельзя запрещать. Нужно тогда проводить голосование «комитета по цензуре» по каждому эпизоду, который бы определял, что уровень жестокости.

При этом вопрос корректности маркировки фильмов и передач в эфире есть. Эта маркировка не влияет доступ детей к эфиру. Дети не будут до 16 лет добровольно смотреть только телеканал «Карусель», а под маркировкой «16+» может скрываться что угодно — и невинный половой акт с голой женской грудью, и литры крови убитых. Маркировка — бюрократическая профанация. Почти такая профанация — надпись о вреде курения. Понятно, что вред курения нельзя показать на экране, если это не пожар. Но когда эта надпись пишется на фоне кадров массового убийства, принятия наркотиков, войны — это выглядит нелепо. В таком случае нужно писать о вреде и алкоголя, и незащищённого секса, и так далее.

Система маркировки нуждается в пересмотре, но это речь не о запретах, а о помощи потребителю, которого волнует психика детей или собственная психика.