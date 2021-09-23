Странные дела творятся в Евросоюзе

Странные какие-то дела творятся в Евросоюзе. То ли это и в самом деле союз развитых европейских государств, то ли нет никакого союза, а есть террариум со сложными и напряжёнными отношениями обитателей между собой. Взять хотя бы Чехию и Польшу. Свара из-за польской угольной шахты, эксплуатация которой даёт Варшаве возможность обеспечивать энергобаланс страны на 7% (и заменять этот уголь нечем), а Праге давно стоит поперёк горла из-за ущерба, наносимого чешской экологии (при этом главная проблема чехов — грунтовые воды, с которыми у них из-за польских выработок всё не слава Б-гу, причём в итоге последствия получаются необратимые), привела к тому, что европейские регулирующие органы наложили на Польшу ежедневный (!) штраф в полмиллиона евро, который она платить категорически отказывается.

И, главное, все правы. И Польше без энергии никак, а кроме угля у неё ничего нет (где американский СПГ в Европе предпочитают не вспоминать — чего зря расстраиваться). И Чехию можно понять. Страна небольшая, им только свою природу ради поляков начать гробить, вообще скоро от неё может ничего не остаться. При этом Варшава упёрлась насмерть: с 2022 года они отказываются от российского газа и вся их надежда на поставки из Норвегии через Данию. А если что-то засбоит, притом, что «Газпром», с учётом всего, чего он от Польши за время строительства “Северного потока — 2″ наелся, вряд ли будет поляков выручать… Так что закрой шахту, из-за которой весь сыр-бор с чехами, и здоровенный кусок польской территории останется вообще без электричества. Что для официальной Варшавы кончится не просто плохо, а очень плохо, и она это превосходно знает. Так что, навстречу европейским требованиям идти не будет.

Поляки вообще многих в ЕС достали. Как минимум — всех своих соседей. Курса они традиционно придерживаются проамериканского, антигерманского и антироссийского. Что, помимо всего, значит, что общеевропейские интересы для них вообще не существуют. И то, что они есть, в Варшаве воспринимается со страшным раздражением. Деньги ей давать нужно, как Польша с начала 90-х привыкла. Амбиции там при этом бешеные: видит она себя едва ли не лидером Европы, покрикивая на ФРГ и Францию, а всех прочих членов Евросоюза вообще в упор не видит. Репарации за войну и послевоенный период требует и с нас, и с немцев, которые полякам всё, что те с них могли получить, выплатили и ничего больше платить не будут. Тем более, Польша с них ещё и землями взяла, крайне жестоко изгнав миллионы своих собственных немцев, ограбив их предварительно до нитки.

Остаётся не без удовольствия смотреть на клубок европейских противоречий, при явном бессилии тамошних регулирующих органов. Евросоюз нам не друг, не брат и не союзник. Да и партнёр из него, честно говоря, более, чем ненадёжный. Говоря совсем откровенно, хреновый для России ЕС партнёр. А судя по всему тому шабашу, который разразился в Европе вокруг последних наших парламентских выборов, и такой реликт 90-х, как участие российской делегации в ПАСЕ дышит на ладан. Польша — одна из наиболее жёстких и последовательных врагов России в Европе. Чехия с недавних пор заняла настолько антироссийскую позицию, что угодила в список недружественных России стран, вместе с США. Ну, так и пускай они грызутся между собой сколько хотят. Не наша это проблема. СЭВа давно нет, «Варшавского договора» нет, Москва никого между собой мирить не должна. Нехай теперь Брюссель старается…