{ 23 сентября 2021 }

Круговорот детей и зверей

Рубрики: [Telegram]  

Позвонил в выходные проведать внуков. Старший, первенец — четвероклассник, был явно страшно занят. Чем, не сказал, но он вообще мужик деловой, время своё ценит и использует его с пользой, благо занят всю дорогу. Или учится (не сказать, чтобы он от школы фанател, да и кто из детей считает школу главным развлечением своей жизни?), или общается с друзьями, или играет во что-то толковое (шашки, шахматы и го приветствуются, хотя при случае может с родными и в карты сразиться — азартен). Ну, или отыскивает в интернете сведения по интересующим его вопросам, включая джипы («Хаммер» в приоритете), мини-ганы (кто не в курсе — это огромная пушка, весом в несколько десятков килограммов) и древнее зверьё. А также тренируется — со спортом он дружит: ловок, крепок и ничего не боится. 

Читать он, увы, ленится, хотя «Незнайку» и «Денискины рассказы» уважает, да и «Гарри Поттер» его захватил. Зато телефантастику и приключения с элементами фэнтези и сказок знает назубок. От приятелей слышал про привидения и к ним относится серьёзно: в этом возрасте что-то страшное и непонятное дико пугает, хотя и притягивает. Помнится, прочёл автор в 10 лет «Пёструю ленту» Артура Конан-Дойля и пока мама домой не пришла, всё время бегал смотреть, не вползает ли змея в замочную скважину. На 7 этаже, в Москве, в конце 60-х годов… Откуда там могла быть змея?! Но ощущение УЖАСА вспоминается до сих пор. Впрочем, у этих свои страхи. Выросли они поближе к природе — в деревне, так что внук на полном серьёзе интересовался, чем можно отбиться от дикого бобра, если он прокопает лаз под забором и вдруг решит напасть…

Ну, бобры пока ни на кого у нас не нападали, хотя идея отгонять их палкой дедушкой была отвергнута с ходу: эта бензопила на четырёх лапах и с хвостом не только любую палку в минуту превратит в щепки, но ещё и прыгуча, чего с виду, глядя на него, и не скажешь. Правда, на растущие у въезда в посёлок деревья бобры всерьёз покушались (пришлось их сеткой обнести), да и росшие за забором осины свалили и к себе утащили, но тут уж, как есть. Зайцы в посёлок тоже приходят огороды подъедать, да и лисы с куницами погуливают — коты их гоняют… Спасибо ещё, что кабаны и лоси снаружи ходят. Не хватало иметь с ними дело на поселковых дорожках! Впрочем, хватает и многочисленных следов, а также того, что иногда кого-то из них, мелькающего вдали среди деревьев, можно увидеть с верхних этажей.

По этой естественной причине детей одних в лес не пускают. Опять же, речка недалеко. Мало ли, кто водится в прибрежных зарослях… Ужи — ладно, а если гадюка? Лягушек и жаб полно, полёвок кот ловит и приносит — так и для змей это самые охотничьи угодья. Что до других опасностей, дикие собаки в лесу есть и периодически кого-то за забором преследуют, а чем они лучше волков? Хуже. И ребёнок для них такая же добыча, как заяц или лосёнок. Да и не только ребёнок. Это вообще сейчас бич Подмосковья. Законы, регулирующие сферу природопользования, у нас перелопачены самым идиотским образом. Так что, уже и непонятно, можно их отстреливать, или надо то ли отлавливать под содержание в приютах (кто этим будет в лесу заниматься?), то ли под кастрацию с последующим отпусканием обратно, в среду обитания, что вообще, когда речь идёт об опасной стае, полный идиотизм…

Впрочем — это о другом. Все в Москве, в школе занятия начались, так что деревенские проблемы остались в деревне. На каникулы приедут — другое дело. А пока — видеосвязь. Спасибо, придумали её, как нельзя вовремя. Как раз к внукам… Так что, периодически есть возможность на них взглянуть, как бы далеко они ни были. Ну и, понятно, старшим не обходится: младшая, если она в настроении, без колебаний влезает в любой разговор. В свои четыре с половиной годика, комплексов она лишена напрочь и целеустремлённа до крайности. Не ребёнок, а торпеда с ядерной боеголовкой. Поэтому, заслышав дедушкин голос, сразу берёт быка за рога. Немедленно задаётся вопрос: «Дедушка, а ты УЖЕ собачку купил?» — и поди на него, ответь. Ибо собаколюбиво дитя до крайности и хватка у неё мёртвая.

Нет, давление оказывается в рамках приличий. Никаких скандалов, требований, плача и криков. Всё в высшей мере вежливо, с оптимизмом и надеждой. Но каждый день и при каждом удобном случае вопросы прилетают, причём в самой категорической форме. Собак она обожает, всех, кто живёт в посёлке, знает по именам и как только видит, подбегает и просит разрешения выгулять. Её тоже все знают и не отказывают. Ответственный клоп, выгуливает осторожно, за псинами поспевает… Свою завести — мала пока, за ней ухаживать. Коллекционирует поводки, ошейники и шлейки, а также подбивает клинья к дедушке: купить и держать у себя, а ОНА будет её хозяйкой. Очень толковая и даже вполне здравая идея. Благо, дедушка собак любит, так что в этом вопросе именно он в семье слабое звено, и ребёнок это живо просёк.

Бабушке тоже задаются вопросы насчёт дедушки: купил ли уже собаку? Так как понятно, что сама она её покупать не будет, но с дедушкой информацией о том, что спрашивала младшая внучка, непременно поделится. Что называется, капля камень долбит. Тем более, рядом живёт ещё одна внучка, они между собой дружат, а у той в семье собачка есть: дочка с зятем не выдержали и купили щеночка померанского шпица перед родами. Такой был крошечный пушистый волчонок… Выросло маленькое, прыгучее, звонкое, как колокольчик и очень ласковое существо. Не сказать, чтоб оно было гениальное, но этого от псицы никто и не требует, любят её не за это…

Чертовски интересно с внуками говорить. Ты их любишь, они тебя любят… Жалко, что они появляются в таком возрасте, когда сил и здоровья куда меньше, чем хочется и срок, который тебе отмерян, всё короче и короче. И это ясно понимаешь, хотя пока тебе за 60, ещё ладно. Когда за 70, если, конечно, доживёшь — будет похуже, но тут ничего уже не сделаешь, закон природы. За 80 сил особых совсем нет, здоровья нет и не будет и, главное, возникает ощущение, что ты всем в тягость, даже если это совсем не так. Но оно, увы, возникает. А уж за 90… Какие силы, какое здоровье? Умные люди в таком возрасте понимают, что главное — это БЫСТРАЯ смерть. И при этом, жить всё равно хочется. А внуки растут, взрослеют, заводят своих детей — твоих правнуков… Лет через 10 младшая наверняка и собаку себе заведёт. Забавно всё это. Круговорот детей и зверей в природе…

Евгений Сатановский


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