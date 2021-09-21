Англичане предъявили обвинение третьему человеку за «отравление Скрипалей»

Англичане предъявили обвинение третьему человеку из России за «отравление Скрипалей». То ли Денис Сергеев, то ли Сергей Федотов. Они не могут разобрать, что тут имя, что псевдоним. Ну, хоть не профессор Мориарти, и то хорошо. А то бы так диковинно смотрелось… Петров, Боширов и Мориарти. Одновременно ЕСПЧ подтвердил обвинение в давнем-предавнем убийстве Литвиненко, выдвинутое в адрес Лугового. Денег присудили вдове выплатить немеряно, и расходы их судебные компенсировать — тоже в особо крупных размерах. Ну и, до кучи, Франция и Германия, насколько можно понять, требуют, чтобы Россия сама себя признала агрессором на Донбассе и сама всё, что там творится, и урегулировала. Вот и весь прок от Минских соглашений, с которыми нас развели, как последних лохов.

Дело дошло до того, что Париж и Берлин отказались даже указать, что конфликт на Донбассе происходит на Украине. То есть, с их точки зрения, это российская агрессия в отношении невинной, аки агнец, киевской власти. Ну, и на кой хрен тогда все они сдались Москве со своим Нормандским форматом? Вместе с тем сыр-бором, который поднялся с непризнанием Западом результатов выборов в Думу, началом в США процесса отказа от признания российской экономики рыночной, шабашем вокруг Крымской платформы, продолжающейся судебной суетой насчёт сбитого малайзийского «Боинга», миллиардами долларов, которые России суды присудили выплачивать по искам ЮКОСа и десяткам миллиардов, которые ещё присудят, не многовато ли получается? Долго ещё терпеть?

Чего хотят противники нашей страны и правящей в ней власти, понятно. Что они делают для того, чтобы её развалить или хотя бы ослабить, тоже. Что из всего этого у них получается, а что нет, более или менее ясно. Неясно, что мы делаем в ответ. Эффектно, хотя и немного повторяясь, отругиваемся? Растим российский список Forbes, доводя его до неимоверной величины? Готовим нашу несчастную страну к новому «энергетическому переходу», то есть, невесть зачем, как бараны, следуем именно в том направлении, куда нас гонят, успешно гробя свою экономику? Продолжаем вывозить сырьё, не обращая внимание на утечку из страны сотен миллиардов долларов, складывающихся в триллионы? Мы что, совсем идиоты?! Ну, с точки зрения Запада и, судя по Турции, не только его, дело именно так и обстоит. Так может, они все на самом деле правы?