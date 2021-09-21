{ 21 сентября 2021 }

Тюремная карта

Рубрики: [Telegram]  

Минюст подготовил поправки, которые позволят некоторым категориям осужденных посещать театры, концерты, спортивные мероприятия в сопровождении сотрудников ФСИН.

После появления «Пушкинской карты» для школьников звучали идеи, какие ещё можно сделать карты: «Лермонтовская карта» для посещения Кавказа, «Толстовская карта» для покупки книг и так далее.

Минюст действует в этой канве предлагая помочь отбывающим наказание прикоснуться к прекрасному. Наверное, у них тоже как у школьников будут лимиты, нельзя будет каждый день ходить по театрам. Для установления лимита тоже можно сделать карту.

Возникает вопрос, как её назвать. «Достоевская» — напрашивается, но слишком депрессивно. «Солженицынская» — не все одобрят с политической точки зрения. «Горьковская» — в честь книги о Беломорканале, что сулит не совсем приятные аналогии. «Шаламовская» — тоже неприятно. «Дюмавская» — о графе Монте-Кристо нельзя по правилам ФСИН. В литературе есть много тюремной тематики, но сходу подобрать название сложно. Может быть, надо посмотреть в стороны музыки: «Руслановская», «Северная» (Аркадий Северный), «Утёсовская».

Методичка


Похожие посты:


  1. Беспроблемная карта Сбербанка

    2. Беспроблемная карта Сбербанка

    Если вдруг на ходу под ногами Я бумажник найду, например, Не пустой, а с большими деньгами – Я немедленно сдам его в Сбер! А куда мне с деньгами деваться? Хоть какой бы ты выбрал маршрут, В нашем городе, [Читать...]


  2. «Звездная карта»: И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?! **

    3. «Звездная карта»: И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?! **

    Сатирическая драма «Звездная карта» выйдет в широкий прокат 18 декабря 2014 года. Режиссер: Дэвид Кроненберг. В ролях: Джулианна Мур, Миа Васиковска, Оливия Уильямс и другие.  Восемнадцатилетняя Агата (Миа Васиковска) когда-то была прототипом героини мыльной оперы «Плохая няня». Теперь [Читать...]


  3. Креативная карта России

    4. Креативная карта России

    Федерация креативных индустрий при поддержке Фонда «Креативные практики» разработала и презентовала сервис Creative Russia Map. Сервис собирает и каталогизирует информацию о творческих организациях и проектах, помогая креативным предпринимателям выстраивать бизнес и региональное сотрудничество. Расти нам, мягко говоря, есть [Читать...]


  4. «Звездная карта»: Малоприятные психозы

    5. «Звездная карта»: Малоприятные психозы

    От человека когда-то решившегося на экранизацию «Обеда нагишом» Берроуза по определению нелепо ожидать простого и дружелюбного к зрителю кино. За свою карьеру Дэвид Кроненберг справедливо заработал себе репутацию одного из самых непредсказуемых режиссеров и, разменяв уже восьмой десяток, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»