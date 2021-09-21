Тюремная карта

Минюст подготовил поправки, которые позволят некоторым категориям осужденных посещать театры, концерты, спортивные мероприятия в сопровождении сотрудников ФСИН.

После появления «Пушкинской карты» для школьников звучали идеи, какие ещё можно сделать карты: «Лермонтовская карта» для посещения Кавказа, «Толстовская карта» для покупки книг и так далее.

Минюст действует в этой канве предлагая помочь отбывающим наказание прикоснуться к прекрасному. Наверное, у них тоже как у школьников будут лимиты, нельзя будет каждый день ходить по театрам. Для установления лимита тоже можно сделать карту.

Возникает вопрос, как её назвать. «Достоевская» — напрашивается, но слишком депрессивно. «Солженицынская» — не все одобрят с политической точки зрения. «Горьковская» — в честь книги о Беломорканале, что сулит не совсем приятные аналогии. «Шаламовская» — тоже неприятно. «Дюмавская» — о графе Монте-Кристо нельзя по правилам ФСИН. В литературе есть много тюремной тематики, но сходу подобрать название сложно. Может быть, надо посмотреть в стороны музыки: «Руслановская», «Северная» (Аркадий Северный), «Утёсовская».