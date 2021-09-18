Боже, храни Королеву

В 2022 Великобританию ждёт большой праздник — 70-летие коронации Елизаветы II. По такому случаю устроят большой концерт. 10 лет назад подобный 3-часовой концерт смотрели почти 16 млн человек (ещё бы, там же выступал двойник МакКартни), а в следующем году к празднику впервые присоединятся Элтон Джон и Эд Ширан. Кстати сказать, Кит Ричардс, который королеву, мягко сказать, недолюбливает, тоже выступал перед ней. Правда он тогда был мелким и выступал в составе мальчишеского хора, но сейчас вспоминает этот опыт как «первый настоящий опыт работы в сфере шоу-бизнеса».