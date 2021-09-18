Рок-н-ролл появился случайно

Поп-панк певица Аврил Лавин выпустит новый альбом 5 ноября 2013 года на Epic Records, сообщает Billboard. Пятая студийная запись певицы названа в ее честь. Продюсерами пластинки стали сама Лавин, ее супруг Чед Крюгер, Мартин Джонсон и Дэвид Ходжес. [Читать...]

Невольно прервав чужую свадьбу, The Beach Boys сделали все, чтобы исправить положение. Инцидент произошел 4 августа 2013 г. — группа проводила саундчек, а в это время неподалеку проходила свадебная церемония. Когда жених и невеста уже готовились обменяться клятвами, [Читать...]

Группа Fall Out Boy заканчивает работу над очередным релизом. Мини-альбом «Pax Am Days», включающий в себя восемь треков, увидит свет 15 октября 2013 года, всего через полгода после выхода предыдущего диска «Save Rock & Roll», сообщает Gigwise. Новая [Читать...]

Группа «Браво» выложила в сеть новую песню, получившую название «DJ Фантомас». Выход новой песни приурочен к 30-летнему юбилею группы, который она официально отметит 10 ноября 2013 года концертом в клубе Stadium Live. Музыку написал солист коллектива Евгений Хавтан, [Читать...]

Новый сингл Depeche Mode «Heaven» появился в Интернете раньше положенного срока. Официальный релиз сингла должен был состояться на следующей неделе, но песня появилась в эфире английских и американских радиостанций уже 30 января, сообщает NME. Кроме того, обе композиции [Читать...]