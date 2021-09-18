Был в Америке такой диджей — Алан Фрид, и любил этот Алан ставить в эфир афроамериканские песни, похожие по стилю на ритм-н-блюз. Песни темнокожих исполнителей нравились белым подросткам, что дико раздражало их старомодных родителей, но забавляло самого диджея. Однажды Алан решил, что новому «бунтарскому» стилю музыки нужно свое название, он вдохновился песней “We’ll Rock And We’ll Roll” и далее в своих эфирах представлял жанр как “Rock’n'roll”. По началу это было чем-то вроде шутки, но название крепко засело в головах слушателей, а позже закрепилось и в музыкальной индустрии.
{ 18 сентября 2021 }
Рок-н-ролл появился случайно
$LF
Оставьте комментарий
|««« Альтамонт 1969: четыре смерти и четыре рождения
|Боже, храни Королеву »»»