«Рождение империи» и россыпи кинопарков

Глава области Вячеслав Гладков встретился с представителями съемочной группы, которая под руководством Алексея Нужного вскоре приступит к работе над фильмом «Рождение империи». В Белгородской области снимут около 70% материала, но интересно не только это.

На встрече прозвучала идея сохранять историческое пространство после съемок масштабных фильмов. Например, в Крыму функционирует кинопарк «Викинг», созданный из декораций к одноименному фильму (а ведь декорации эти большинство зрителей, мягко говоря, не впечатлили). А вот декорации к картине «Союз спасения», снятому как раз в Белгородщине, к сожалению главы области, не сохранились.

Гладков предложил сменить стихийность подобных решений на продуманную стратегию: объединить творческие силы киношников с возможностями региона и построить капитальные декорации, воссоздав виды России Петровской эпохи и используя их затем в туризме.

Честно говоря, именно «Петровские лики» вызывают вопросы: есть ли смысл оттягивать в Белгородщину часть эпохи, грандиозно представленной непосредственно в Петербурге? Или речь о конкретно самом раннем ее оттенке?

А вот как идея сама по себе — это видится безусловным прорывом. Возможно, единая голливудоподобная локация — и удобно для съемок, но у нас на кино возложили надежду как на больше чем кино: программа рибейтов призвана еще и развивать регионы, в которых ведутся съемки. А раз так — почему бы за несколько лет кинодеятельности не создать в разных регионах аутентичные кинопарки разных эпох, в которых затем можно было бы проводить и новые съемки, лишь слегка обновляя декорации?

И вместо единого Голливуда получить россыпь кинооазисов по всей стране: новых точек притяжения для туризма и целого вала уже любительских съемок.