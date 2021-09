Lil Nas X — большая поп-звезда будущего

Новый альбом Монтеро ожидаемо оказался не таким, каким бы хотелось его слышать. Он все еще интереснее, чем «Certified Lover Boy», но его совершенно точно нельзя отнести к списку лучших/достойных дебютных альбомов. Единственная причина, по которой я пишу про его выход — чувство гордости за артиста, восход которого мы лицезрели воочию с самого начала.

Сознательно я понимаю, что в данную минуту на индустриальной шахматной доске Лил Нас отличается от условной Билли Айлиш примерно ничем: её агрессивно продвигают Interscope, его в свою очередь рекламирует Columbia. Но Монтеро кажется более независимым артистом, имеющим полный креативный контроль над формированием своего персонажа, а его роль не ограничивается одним лишь entertainment-фактором.

Планетарный успех «Old Town Road» — на 100% его собственная победа. Трек вообще мог не взлететь, если бы находчивый пацан не начал как угорелый клепать по 20 мемов в день. Просто опубликовать ссылку на Soundcloud — прямолинейно, скучно и неэффективно. Вшить трек в сотню идиотских видео, потому что плебс схавает? Звучит, как рабочий вариант. Трек быстро стал вирусным, ну а музыкант залил его через дистрибютора на площадки под жанром «кантри». Эта хитрость помогла треку быстрее занять топовую позицию в жанровом чарте, откуда его потом удалили из-за непоняток с определением этого самого жанра. Это, в свою очередь, родило большую дискуссию, касательно того, что в Billboard сидят консерваторы с расистскими взглядами, из-за чего представителям площадки пришлось неоднократно оправдываться.

Что было дальше? Песня провела на вершине главного американского чарта Billboard Hot 100 девятнадцать недель, установив абсолютный исторический рекорд. По сей день она считается одной из самых успешных песен за все время существования чартов, как таковых.

Почувствовав медийную власть, Лил Нас Экс воспользовался моментом триумфа и совершил камин-аут. Удар показался слишком резким даже для растянутых временем американских скреп — образ темнокожего ковбоя-гея, которого слушает вся страна для многих показался уж чересчур в новинку. Эти люди даже не догадывались, какую бомбу Монтеро завел на 2021 год…

А приготовил он акцию с клипом «Call Me By Your Name», которая вывела на чистую воду даже самых латентных консерваторов, скрывающихся в рядах лиги «либералов». Ровно три подрыва: института религии, приверженцев традиционных семейных ценностей и расистов. Отношение к Лил Насу — лакмусовая бумажка для современных людей. Испытываешь отвращение? Старик, ты родился слишком поздно. У тебя нейтральное/положительное отношение к артисту? Добро пожаловать в новый мир.

Монтеро стал селфмейд-символом молодого поколения, сломав несколько социальных и культурных рамок кряду. Он талантливый исполнитель, чей музыкальный стиль очевидно отличается от конкурентов — выразительный вокал и подбор инструменталов выделяют его на фоне других «лилов». И тот факт, что он использует хип-хоп в качестве основного инструмента в своем ремесле — превращает любые разговоры о трушности в жанре в пустую бестолковую болтовню.

Из альбома рекомендую послушать: «ONE OF ME», «THATS WHAT I WANT», «LIFE AFTER SALEM» (!!!)