Dreamcore — эстетика сновидений и галлюцинаций

Люди в интернете обратили внимание на кепку Фрэнка Оушена, в которой тот пришел на бал Met Gala. Написано на ней слово «Dreamсore». Это название модной эстетики, которая резко стала популярной в 2020 году. Её легко можно описать словами, но невозможно сказать, что та или иная вещь на 100% является частью дримкора.

Главная цель дримкора — вызвать у человека эффект дежавю или беспокойства. И мне кажется в этом кроется глобальная проблема данной эстетики. Потому что дежавю это очень уникальное чувство, которое невозможно вызвать искусственно. Оно описывается как ошибка мозга и на возникновение этого эффекта влияет огромное количество факторов каждого живущего человека. Его наступление нельзя предугадать и уж тем более намеренно повторить.

Тренд на дримкор зародился не только в музыкальном формате (lo-fi, психоделический бедрум-поп, буквально все что угодно с заметным ревербом), но и в визуальном. Люди публикуют несчетное количество видео и картинок, которые должны пробудить иллюзию уже наступившего момента — на мой взгляд это просто невозможно. Но в интернете не остановились лишь на одних «снах» и стали копать глубже. Weirdcore — эстетика странностей, которая вызывает у некоторых панические атаки. Traumacore — эстетика детских воспоминаний, связанных с абьюзом и сексуальным насилием по отношению к смотрящему.

Создается ощущение, что современные музыканты уделяют мало времени тому, чтобы изучать психологическое воздействие своих (да и в целом любых) произведений. Рост интереса к подобным явлениям в очередной раз демонстрирует надобность человека к тому, чтобы над его психикой проводились какие-то эксперименты и происходило вмешательство снаружи. Люди постоянно придумывают себе подобные занятия — аудионаркотики, 432 гц и так далее по сути занимаясь самовнушением. И что-то мне подсказывает, что настоящая революция в музыке произойдет лишь тогда, когда звук действительно обретет какую-то силу, способную влиять на человеческий разум. Как вы считаете, это возможно?