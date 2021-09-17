Готовится приезд в Россию Виктории Нуланд

Интересно девки пляшут. Готовится по дипломатическим каналам приезд в Россию Виктории Нуланд, которая со времён президентства Барака Обамы была и остаётся одним из главных и наиболее успешных врагов нашей страны, что ярко продемонстрировала на Украине. Да и не только там. С ней, помнится, у нас Сурков долго и тесно общался. Результаты заметны: всё, что только можно было потерять, мы на Украине потеряли, на Донбассе, ввязавшись в идиотскую дискуссию с европейцами и американцами, завязли и люди там гибнут и будут гибнуть, санкции против России дошли до маразматических масштабов, Минский процесс Киев умножил на ноль, равно как и Нормандский формат, а Виктории Нуланд к нам въезд запретили. Но теперь, вроде как, хотят в «разовом порядке» разрешить.

Ну, тут что сказать? Дураков учить надо, так ведь, судя по всему, не учатся они ничему. Мы ради уже даже не самого чечевичного супа, а просто запаха его, готовы свои собственные запреты отменять. И если мы к ним до такой степени несерьёзно относимся, кто к нам будет всерьёз относиться? Ну, нас и видят все, от Турции до Америки и Украины, в гробу в белых тапочках. И ведут себя с нами соответственно. Это мы только самим себе рассказываем, какие мы на поприще нашем дипломатическом молодцы. Особенно этим Мария Захарова занимается. Называя это то гибкостью, то мудростью, то ещё как. И доказывая всеми своими действиями всему миру, что нас развести как лохов — делать нечего. Нам же только предложи, мы с такой готовностью навстречу врагам идём… Аж приплясываем.

Нуланд — враг. Опасный и непримиримый. Мы как ей во всём проигрывали, так и будем проигрывать. Тут без вопросов. Хотели бы американцы чего-то конструктивного, давно другого бы дипломата на это направление поставили. О чём с ней говорить? Как с тем киллером, что ли: где, когда и из чего он тебя пристрелит? Но нет, мы торговаться не умеем, профессионально и умно вести себя не можем. Нам с ними непременно надо какие угодно разговоры разговаривать. Лишь бы контакт был. Наш МИД на это со времён Горбачёва заточен. И уже на карте осталось полстраны, но нам мало. Нам непременно нужно и другую половину потерять. После чего с нами никто говорить уже не будет, но этого мы не боимся. У нас скрепы, мы высокодуховные и с нами Б-г. Отчего у США даже талибы своё отжали, пока нас давят, где только могут. Разве что в Крыму Нуланд примут. Так ведь не поедет она туда…