С утра испортил настроение очередной журналист, на сей раз из Азербайджана. Они ведь все по очереди звонят, пытаются комментарии к их пониманию того, как мир устроен, из тебя выдоить. Армяне, когда что-то про турецкую политику на постсоветском пространстве сказал или написал, особенно в Азербайджане. Азербайджанцы, когда встречают что-то, что можно использовать, чтобы зацепить армян. Такая у них дружба народов, понимаешь, что поневоле начинаешь хорошо Сталина понимать. Или тех русских генералов, которые в своё время Кавказ и Центральную Азию завоёвывали. И тут что-то, ни в тех, ни в других бывших советских людей, граждан единой страны и жителей братских советских республик, пускай они тогда ещё и были советскими и социалистическими, не видно. Разве что, вопросы они по-русски задают, почти без акцента. Не забыли ещё язык-то нашего межнационального общения.

Так вот, попытался азербайджанский джентльмен спросить что-то своё, насчёт Гарегина Нжде, видимо прослышав, что у нас с поклонниками этого человека, из числа армянских националистов, большие разногласия, насчёт нынешнего его культа в Армении. Поскольку он в ходе Отечественной войны поставил на Третий рейх и, как и все те, кто симпатизировал Гитлеру, всё проиграл, включая собственную жизнь. Ну и надо было ему, журналисту этому, непременно выяснить, как нынешний культ Нжде скажется на… будущих (где он их только отыскал?!) армяно-азербайджанских отношениях. Такой вот, исключительно уместный вопрос. Особенно в разрезе нынешней ситуации с «Шушинскими соглашениями» Турции и Азербайджана, а также бурной эйфорией Баку, на тему пока что только воображаемого им альянса этих двух стран с Пакистаном. Ну, мечтать не вредно…

Как посмотришь, что пишут на хорошем русском языке в азербайджанских социальных сетях панисламисты и пантюркисты, ярые сторонники идеи двух государств для одного народа, которые надо поскорее превратить в одно государство — естественно, Турцию… Точнее, «Великий Туран»… Там же и Казахстан в этом Туране будет, и вся Средняя Азия. Оно, как они считают, на подходе: ноябрьский саммит тюркоязычных государств в Турции — самое правильное время и место для того, чтобы объявить о новой Оттоманской Порте. И тут какие только исторические даты не возникают и какие только подписи не появляются к фотографиям из старых архивов! Одна только «армяно-большевистская оккупация Баку и его окрестностей» чего стоит, которой как раз только что 103 года исполнилось!

Теперь это событие в Азербайджане так называется. Не слышали? Ну, как же! Это же та самая оккупация, от которой жутко исстрадавшийся под пятой Российской империи, Советской России, а потом и СССР, азербайджанский народ, турки под конец своей собственной, Османской империи, освободили. Их жертвы в столкновении с РККА (1132 убитых турка), предательство стран Запада и последующие 70 лет АзССР, как « марионеточного армяно-советского режима» азербайджанские социальные сети активно вспоминают. В рамках которого, режима этого, «марионеточного», точнее, во главе его, и был воспитан будущий член Политбюро ЦК КПСС, генерал КГБ СССР, президент независимого Азербайджана Гейдар Алиев (мир его памяти и земля ему пухом), отец выпускника МГИМО, сегодняшнего уважаемого президента независимого, более чем процветающего Азербайджана, Ильхама Алиева.

Президент Алиев-младший, вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, так любит совместные парады в Баку проводить! Они их там регулярно проводят. И на 100-летие «освобождения Турцией Азербайджана от армяно-большевистской оккупации проводили» (в этом году 15 сентября на упомянутую выше 103-хлетнюю годовщину в Баку тоже парад прошёл). И в честь победного для них обоих завершения Второй Карабахской войны, которая для нынешнего Баку — Отечественная война. Её там теперь именно так называют. Ну, Азербайджан же теперь независимое государство. Это им и Путин подтвердил. Имеют полное право выбирать, с кем какие именно отношения выстраивать. Вот он союз с Турцией и выстраивает. Маневры военные с ней вовсю проводит и военные учения.

Да и что их Баку с Анкарой, а также с Тбилиси, Киевом и Кишинёвом не проводить? Ну и со всеми странами НАТО заодно? Турки же теперь командуют и его армией, и всеми военными и оборонными вопросами независимого Азербайджана. Базы там собираются ставить, а может уже и поставили — на Каспии. Россию, правда, этот альянс Азербайджана со странами НАТО явно не радует, поскольку именно против неё направлен — к бабке не ходи, но раз Баку таким раскладом удовлетворён, чего Москве ерепениться? Она же не бывшая столица общей страны и столица братской России, а бывший оккупант! Не против неё ли следующая большая война будет будущего «Великого Турана» с Турцией во главе? Тюрок же от русских ещё освобождать и освобождать…

И на Северном Кавказе, и в Поволжье, и на Урале, и в Сибири — до Якутии включительно, и на Алтае — сплошные тюрки. От Гагаузии до Северного Ледовитого океана, от Волги до Байкала. И все только и ждут, когда их освободят. В едином строю, правда, пока с турками только азербайджанцы, но глядишь, совсем скоро к ним соплеменники и собратья из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении, которая, правда, со своим нейтралитетом пока кочевряжится, в этот строй, под верховное командование Турции и хотя и строгую, но справедливую турецкую руку подтянутся. А там и таджики с афганцами. Чем Аллах не шутит? Венгры же с куманами и Украина с крымскими татарами в том строю уже есть? А то! И западноевропейские общины турецкие, куда как многочисленные, если что, Эрдогана чтут и слушаются. Да ещё как дисциплинированно!

Ежели что, Европу он беженцами затопит, как уже пару раз делал. Не зря она от него, как может, откупается. В Ливии, Сирии и Ираке он играет, хоть уже и не первую, но точно не последнюю скрипку. На Северном Кипре что хочет, то и делает — хоть к Турции его со всем его газовым шельфом присоединяй, никто и не пикнет. В Газе и в Иерусалиме, в мечетях на Храмовой горе кто главный? Он и Катар, союзник его. Да и в Афганистане именно таким тандемом они работают. И в Африке, особенно в Сомали и Судане. И в Персидском Заливе. Он Доху своими войсками подпирает и боевиками из Сирии и Ирака, она его деньгами. Очень даже выигрышный для обеих стран альянс. Плюс — и Анкара, и Доха крышуют по всему миру движение «Братьев-мусульман», притом, что «Партия справедливости и развития» Эрдогана сама к ним относится.

В общем, мощный у Эрдогана получается альянс, опирающийся и на НАТО, и на ислам, и на этнический фактор, и на лингвистический, и на экономику, и на военную силу. Многосторонний. Очень успешно растущий и расширяющийся. Да и чего ему не шириться? Турция национальную стратегию имеет? Имеет. Как и Китай. Активно, успешно и последовательно её миру демонстрирует? Демонстрирует. Хамит при случае Америке, строит Европу, для тюркского мира и своих бывших провинций на Балканах, в Восточной Европе и в арабском мире — старший брат, «ага-бейлик»? А то! Даже Китай покусывает через уйгуров. Что до России… Атомную станцию ей Москва за свои кровные строит? Строит. Критически важные системы ПВО С-400 продала? Продала. Газ и нефть поставляет? Ещё как! Туристы оттуда к туркам едут, деньги везут? Едут и везут. Убийство своего посла и сбитый самолёт простила? Да, в общем, получается, что так есть…

Ну, и кто тут лох, а кто в сплошном выигрыше и за кем будущее? Так что, судя по всему, если из Баку глядеть на текущую ситуацию, Азербайджан всё правильно делает. А что Турция растёт там, где вчера ещё была Россия, так мало ли кто где был. И что там, где турки место русских занимают, они его ВМЕСТО них занимают и даже духа русского там в итоге не будет, это тоже с самого начала ясно было. Да и не в первый раз. При мусаватистах так было. При младотурках было. При джадидах было. А на кого националисты и сепаратисты в Крыму, Средней Азии, на Кавказе и в Поволжье исторически всегда ориентировались? Не на Турцию ли? Всегда так было. И при царях, и при советской власти. Ну, а уж после роспуска СССР, сам Б-г велел по старым накатанным рельсам всему пойти. Оно по ним и покатилось. Так что, хоть ясно теперь автору, к какой войне успеют подрасти его внуки. Не хочется, чтобы так было, да что поделаешь? Кысмет!