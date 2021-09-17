{ 17 сентября 2021 }

Всемирный банк подложил свинью российским чиновникам

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Всемирный банк неожиданно подложил свинью российским чиновникам, ответственным за международную статистику — после долгих лет существования приказал долго жить глобальный рейтинг Doing Business.

Д. Б. от ВБ был весьма специфичным табелем о рангах. С формальной точки зрения, рейтинг оценивал уровень благоприятности бизнес-климата в каждой конкретной стране. Но сами бизнес сообщества давно отмечали, что методология сбора и учëта 10 ключевых показателей давным-давно устарела, более того — за счëт точечных изменений по учëтным позициям многие страны могли «зачитерить» собственную позицию в рейтинге. Недаром DB так любят российский чиновники самого высокого уровня — за 10 лет Россия поднялась с 118 до 28 места, а президент Путин ставил задачу войти в топ-20 к 2024 году. Но, как говорится, не судьба.

Почему же было принято столь радикальное решение, ведь претензии к рейтингу были и ранее, но даже после ухода будущего нобелевского лаурета Пола Ромера Всемирный Банк не был столь категоричен? А всë дело в том нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в период подготвки рейтинга 2018 года оказывала давление на составителей, в результате Китай, поднялся с 85 места на 78-е. Мотивом служила кампания ВБ по увеличению финансирования, где Китаю отводилась роль главного кошелька.

И здесь самое время остановиться на теме «Китай и кредиты». Дело в том, что Китай уже и сам по себе «Всемилный банк кледитов» — по самым скромным подсчëтам Китай (в обход ВБ) дал в долг развивающимся странам почти $150 млрд, а некоторые эксперты считают, что сумма кредитов достигает астрономической (астрономической для всех, кроме ФРС США) суммы в $1 трлн.

Такие расходы объясняются неослабевающей инициативой по продвижению геополитическо-логистического мегапроекта «Один пояс — один путь». И весной 2021 года стало известно, на каких условиях страны получают китайские деньги.

По сути, имеют место быть почти кабальные договоры, в которых, например, есть условие немедленного истребования всей суммы долга при ухудшении дипотношений заëмщика и Поднебесной. Авторов доклада даже упрекали в предвзятости к Китаю на фоне глобального ковид-кризиса, но более пристальный взгляд убеждает, что исследователи были ещë снисходительны.

Вот и Европейский совет по международным отношениях (think tank с донорами в лице Microsoft, Daimler и Джорджа Сороса) бьëт тревогу по поводу настоящей скупки Китаем Западных Балкан. Автор доклада — Владимир Шопов, кстати, тоже болгарин как и провинившаяся госпожа Георгиева.

К чему могут привести дентги Китаю, все успели убедиться на примере Черногории. Этот осколок Югославии уже готовился отдать за долги порт и кусок побережья, и если бы не помощь Евросоюза, в Европе вполне мог появиться своего рода Сянган, только наоборот.

Такой вот бизнес-климат с узкими глазками. А вы говорите: «Рейтинг, рейтинг». Нашли кому верить.

Методичка


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