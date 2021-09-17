Apple и Google удалили приложение «Навальный»

После беседы с российскими законодателями Apple и Google дружно «удОлили» приложение «Навальный» из своих магазинов. Кто-то видит в этом прагматизм, кто-то слепую страсть к наживе, но вполне вероятно, что сработали чисто американские рефлексы, в США вызов на слушанья в конгрессе — это о-о-очень серьëзно.

Впрочем, даже эта «маленькая победа» не облегчила судьбу устроителям дистанционного голосования. До предела накрутив подведомственных бюджетников обязательствами «отскриншотить и отчитаться» мамкины программеры получили «немного предсказуемый результат» — голосующие заDDoSили соответствующий раздел на mos.ru. К чести простых специалистов ДИТ надо сказать, что через какое-то время всë «отвисло», но в целом ситуация как в известном меме: «А разговоров-то было».

Безусловно, важно не само голосование, а то, что будет после. И речь сейчас не о результатах (там-то всë ясно заранее), а что будет с массивом персональных данных участников голосования. В прошлый раз, после голосования по обнулению, свежие ПД с mos.ru утекли в сеть почти сразу. Здесь хотелось бы отметить, что пока сайт мэрии Москвы использовался для подачи сведений о расходе воды и записи в поликлинику, данные москвичей никого особо не интересовали. Но случились поправки (а до того — ковидные пропуска) — и внезапно стало «надо». Совпадение? Не думаем.

Хуже всего, что от утечек теперь не защитит даже Apple, использующие для продвижения собственной системы безопасности значок в виде яблочка-замочка. Вместе с «Навальным» Apple отключил и сервис «Частный узел» — если вкратце, это собственный VPN, встроенный в саму iOS. Здесь Россия присоединилась к компании Китая, Белоруссии, Туркменистана — список говорит сам за себя.

Пока что принятые меры не мешают всем желающим посмотреть свежее видео, например, про министра Лаврова. Но трафик могут схлопнуть в любой момент — и тогда все окажутся в примерно равном положении: и сторонники Навального, и поклонники свинки Пеппы. В положении бюджетников утром 17 сентября. «Подождите, пожалуйста».