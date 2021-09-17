Лучше бы Ургант полетел

Как мы уже ранее отмечали, запуск Dragon 2 с гражданским экипажем с точки зрения космической экономики представляет собой сугубо американские разборки SpaceX с Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, своего рода мексиканская дуэль трëх серийных предпринимателей.

И всë бы было хорошо, если бы к такой картине мира не взревновал «Роскосмос», а за ним и «Первый». В итоге в новостях главного канала страны появился сюжет, содержание которого точнее всего обозначить термином «Испанский стыд» — когда косячишь вроде бы не ты, а стыдно тебе.

Вешать лапшу на уши зрителям начинают уже с подводки к сюжету. Сообщается, что американцы «подсуетились» к запуску проекта «Вызов». На самом деле, «подсуетились» больше подходит для российских киноделов — узнав о планах Тома Круза снять ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ В КОСМОСЕ, «Первый» и «Роскосмос» поторопились сами анонсировать аналогичный по задачам полëт к МКС. И даже даты были «чисто случайно» подобраны одинаковые — сентябрь 2021 года. Если уж и самим не снять, то точно Крузу помешать.

Но Том Круз через какое-то время передумал — по слухам, SpaceX и NASA наложили строжайший запрет на использование медиаматериалов полëта в деятельности Церкви Саентологии (адептом которой, как известно, является Круз), после чего космическая миссия Тома стала невыполнинма и актëр с видимым облегчением занялся земными делами.

И здесь мы переходим к неправде номер два — «Первый» обвиняет SpaceX в заимствовании оригинальной идеи «обычный человек в космосе». Для начала скажем, что громкий кастинг «для всех» оказался пшиком — в космос летит актриса Юлия Пересильд, не самый, мягко говоря, «простой» и «малоизвестный» человек. Против подобного огламуривания космоса выступил директор по пилотируемым программам Сергей Крикалëв, после чего дважды Герой был «уволен в советники». Чуть позже, правда, решение о смене должности отменили, но кто знает — надолго ли?

К тому же идее брать в космос непрофессионалов почти столько же лет, сколько существуют многоместные космические корабли — и идея эта «так себе». В своë время программу «Учитель в космосе» анонсировал сам Рональд Рейган, ровно с теми же целями — простой человек в космосе. Первая участница программы, школьная учительница Криста Маколифф отправилась в полëт 28 января 1986 года. Шаттл назывался «Челленджер»…

На «закуску» остались обвинения «Первого» в копировании промоматериалов. Мол, у американцев и плакат такой, и ролик такой же, и, посмотрите — отражение в шлеме точь-в-точь как у нас. А ведь отражение Нила Армстронга в шлеме (точнее, солнцезащитном щитке) Базза Олдрина — один из символов покорения Луны человеком, ставший объектом множества визуальных цитат и пародий. Стыдно такое не знать, даже если эти «человеки» — американцы.

Космическая гонка СССР и США последовательно привела к запуску первого спутника, первому полëту человека в космос, первому выходу в открытый космос, высадке на луну, полëтам к Марсу, Венере и за пределы Солнечной системы. Сравнивать с этим нынешний «новый виток российско-американской космической гонки» — одновременно и смешно, и унизительно. Унизительно для родины первого человека в космосе.

«Из ресторанов в космос не летают» сказал однажды простой смоленский парень Юрий Алексеевич Гагарин. Остаëтся только добавить, что враньë — никудышнее ракетное топливо. Лучше бы Ургант полетел.