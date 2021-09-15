Дегустация «Верескового мёда»

Этот кустарник отцвёл во второй половине лета, и самое время собирать урожай. У руля «медоварни» — режиссёр Артём Абрамов, и для него это уже 15-я постановка. Действие происходит там же, где вереск используется для производства мёда — в Шотландии.

Сюжет «Верескового мёда» основан на местных легендах и по-разному истолкованных исторических событиях. Это край суровых скал и живописных озер, неприступных замков и отважных горцев. Действие разворачивается в Эдинбурге XIX века, когда новые открытия и изобретения искали компромисс между движением вперёд и сохранением традиций.

Сама Тереза Дурова называет спектакль «театральным блокбастером, на котором захватывает дух от красоты шотландских костюмов, игры волынщиков прямо в зрительном зале, проносящегося из кулисы в кулису старинного паровоза». Эта масштабная постановка продолжит популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурой разных стран.

Довольно узкая аудитория у спектакля — и по возрасту, и по кругу интересов. И тем более ценно, что авторы постановки сделали акцент именно на искусстве, а не на коммерции и не стали выпускать какой-либо «проходнячок».