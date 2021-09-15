«Немыслимое» — самая подвижная категория общечеловеческих представлений об устройстве мира. Особенно тогда, когда «немыслимое» связано с войной, миром, революциями, послаблениями и репрессиями. Стоит только достаточно долго верить в то, что «такого не может быть», как обратное не заставит себя ждать.

Вот и все «продвинутые» граждане России (то есть те, у кого есть не только Viber и WhatsApp, но и модный Telegram) за всеми шутками про суверенный чебурнет, внутренне как-то полагают, что такого уж точно не будет. Ан нет, всем Роскомнадзор.

Точнее, не Роскомнадзор, а Минцифры. Именно это ведомство предложило законодательно отрезать граждан от источников информации и каналов связи. Цель исключительно благая — во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера силовые ведомства, МЧС и спецслужбам получают приоритет в пользовании сетей, отключая при этом от обычных пользователей. А то, понимаешь, взяли моду смотреть свои видосики, пока люди работают.

Диспозиция, мягко говоря спорная. Безусловно, в законопроекте налицо возможный потенциал для злоупотреблений вида «В связи с ураганчиком и градиком от вещания отключен телеканальчик «Дождик». Впрочем, спецслужбы блокируют связьво время акций протеста и без соответствующих законопроектов.

Речь несколько о другом — в действительно чрезвычайных ситуациях «мобильники» остаются единственной надеждой на спасение и обнаружение пострадавших. И если по предложению Минцифры можно будет «рубануть связь» всем, кроме особо приближенных, то оставшимся в живых придëтся как можно громче кричать и учиться разводить сигнальные костры. Без вариантов.