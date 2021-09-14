Игромир и Comic-Con Russia отменили

Как утешают сами организаторы: не отменили, а перенесли, но кого мы обманываем? Из переноса здесь пока только сохранение билетов, но по факту год пропущен и встречу обещают лишь в следующем, да и то всё более осторожно.

Нет, наверное, никого, кто не догадался бы о причине. Ковид к играм не склонен, каждые сутки умирает примерно 800 человек, и проводить в таких условиях масштабную игровую и косплей-конвенцию (с 2014 года они объединены) — никто не рискнул.

Конвенцию ждали в первой декаде октября (7-10), надеялись на QR-коды, однако это ведь не поход в музей и не показ фильма — фестиваль заточен под активное, красочное общение, игроманы — народ с не самой заметной склонностью к дисциплине. Вложиться пришлось бы по полной, а финансовый выхлоп очень вряд ли окупил бы затраты в нынешних условиях. Вот и придется игроманам теперь еще прочнее прирастать к монитору, лишившись чуть ли не единственной для ряда геймеров возможности социально развеяться в реале.